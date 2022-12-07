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Украинские беженцы, работающие в Латвии, с 1 января должны обязательно учить латышский язык

"Европейская правда"Среда, 7 декабря 2022, 16:29

Гражданские жители Украины, вступившие в правовые трудовые отношения в Латвии, с 1 января 2024 года должны будут в обязательном порядке посещать занятия по латышскому языку.

Такое решение приняла Комиссия Сейма по обороне, внутренним делам и предотвращению коррупции, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Delfi.

Комиссия во втором чтении продолжила рассмотрение поправок к Закону о поддержке гражданского населения Украины, который предусматривает оказание первичной поддержки до лета следующего года.

В ходе заседания важные дискуссии касались предложения Министерства культуры установить, что граждане Украины, которые начали трудовые правоотношения в Латвии, обязаны с 1 января 2024 года посещать занятия по латышскому языку. На данный момент закон Украины не предусматривает таких требований относительно изучения латышского языка.

Представители ассоциации "Хочу помочь беженцам" заявили, что такое обязательство не налагается ни на одну другую группу в Латвии, и не все смогут его выполнить. Ассоциация также подчеркнула, что гораздо важнее обеспечить доступность курсов, так как спрос на них есть, но в настоящее время курсы недоступны.

В результате предложение об обязанности украинских беженцев с 1 января 2024 года посещать курсы латышского языка было поддержано 6 из 11 депутатов в комиссии.

Также комиссия поддержала во втором окончательном чтении поправки к Закону о поддержке граждан Украины в целом.

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Действующая на данный момент редакция закона предусматривает, что украинские беженцы в Латвии будут получать поддержку до 31 декабря текущего года. Однако поправки, поддержанные комиссией во втором чтении, предусматривают, что первичная поддержка будет оказываться не дольше, чем до 30 июня 2023 года.

Также поправки предусматривают, что государство продолжит предоставлять жилье украинцам, которые в нем нуждаются, но также не дольше чем до 30 июня 2023 года.

Темы: ЛатвияУкраинабеженцыязык
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