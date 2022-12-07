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Путин уверяет, что Россия борется за свои национальные интересы "мирными средствами"

Алена МазуренкоСреда, 7 декабря 2022, 16:33

Российский диктатор Владимир Путин заявил, что Россия будет бороться за свои национальные интересы "мирными средствами", а если не получится "всеми имеющимися".

Источник: прокремлевское издание "РИА Новости"

Прямая речь: "Россия продолжит последовательную борьбу за свои национальные интересы - сначала мирными средствами, но, если это не поможет - всеми имеющимися".

Детали: В Украине уже 9 месяцев продолжается широкомасштабная война с Россией после открытого нападения оккупантов 24 февраля.

Российские ракеты стирают с лиця земли украинские города, уничтожают гражданскую инфраструктуру и энергетические объекты. У Путина заявляют, что таким образом "склоняют" Украину к миру. 

Россия под руководством Путина убила и депортировала десятки тысяч украинцев, запретила протесты и вещание оппозиционных СМИ в своей стране, но российский диктатор все еще осмеливается называть украинскую власть "нацистским режимом".

Кого именно касались свежие угрозы Путина (Украины, США, стран коллективного Запада) пока непонятно, однако российский лидер склонен к конспирологии и продолжает утверждать, что "украинский режим подконтролен США". 

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В России популярны теории о "биолабораториях", "базах НАТО" и влиянии "англосаксов" в Украине. 

Путин озвучивал новые угрозы, комментируя обстрел оккупированного россиянами Донецка. По его словам, "для тех, кто должен следить за правами человека на Западе - люди не имеют значения.

Прямая речь: "Они Россию считают страной второго сорта, у которой нет права на существование. В этом вся проблема, вся беда".

Таким образом российский диктатор еще больше пытается настроить российское население против Украины и Европы и удержаться у власти в России. Подобные страшилки о русофобии, ЛГБТ и "нацизме" в ЕС Путин озвучивает во время почти каждого публичного выступления.  

Темы: ПутинвойнаРосcияУкраина
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