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Полмиллиона за должность в БЭБ: обнаружена мошенническая схема

Валентина РоманенкоСреда, 7 декабря 2022, 18:12
ілюстрація БЭБ

Детективы внутренней безопасности Бюро экономической безопасности Украины выявили факты мошенничества группы лиц, которые за денежное вознаграждение предлагали трудоустройство в БЭБ.

Источник: пресс-служба бюро

Детали: Сообщается, что в частности обещались должности рядового и руководящего состава в территориальных управлениях и центральном аппарате БЭБ, при этом граждан убеждали, что для этого есть необходимые связи.

Стоимость трудоустройства составляла от 6000 до 15 000 долларов США. В том числе, предлагались должности и в территориальные управления БЭБ, конкурсы в которые не проводятся и не планируются проводить в ближайшее время.

За содействие в назначении граждан на должность злоумышленники требовали предоплату. 

Указано, что сейчас по материалам, собранным детективами ВБ БЭБ, соответствующее подразделение Национальной полиции Украины начало досудебное расследование в уголовном производстве о мошенничестве.

Согласно УК Украины, мошенничество, совершенное в крупных размерах, карается лишением свободы на срок от трех до восьми лет.

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Темы: БЭБ
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