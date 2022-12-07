Путин о ядерной угрозе: Мы с ума не сошли, но стратегия РФ – ответно-встречный удар

Президент Российской Федерации Владимир Путин дал понять, что Москва может применить ядерное оружие в качестве "ответно-встречного удара", но надеется использовать его как сдерживающий другие страны фактор.

Источник: Путин членам российского Совета по правам человека, "РИА Новости"

Прямая речь: "На счет угрозы ядерной войны. Такая угроза нарастает, чего греха таить. По поводу того, что Россия ни при каких обстоятельствах не применит первой (ядерное оружие – ред.): но если не применит первой ни при каких обстоятельствах, то значит и второй тоже не применит, потому что возможности применения (ядерного оружия) в случае нанесения ядерного удара по нашей территории сильно ограничены".

Детали: Путин заявил, что Россия рассматривает ядерное оружие как средство защиты, ее стратегия построена вокруг "ответно-встречного удара": если по РФ наносится удар, она наносит удар в ответ.

Российский президент также заявил, что своих союзников РФ тоже будет защищать.

По его словам, США разместили тактическое ядерное оружие в европейских странах и проводят там тренировки по его использованию, а Россия так пока не делает.

Прямая речь: "Мы с ума не сошли, мы отдаем себе отчет в том, что такое ядерное оружие.

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Эти средства у нас есть, и они в более продвинутом и современном виде находятся, чем у какой-либо другой ядерной страны. Это очевидно.

Но мы не собираемся размахивать этим оружием, как бритвой, бегая по всему миру, – но, конечно, исходим из того, что оно есть. Это естественным образом сдерживающий фактор – не провоцирующий к расширению конфликта, а сдерживающий. Надеюсь, это все понимают".

Напомним: Россия во главе с Владимиром Путиным ведет войну против Украины, заявляя своему народу, что воюет с НАТО. При этом РФ шантажирует весь мир тем, что может применить ядерное оружие для защиты своих интересов, а также подвергает Украину риску ядерной катастрофы из-за захвата Запорожской АЭС.