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НАТО может отдать Украине средства из фонда, предназначавшегося для Афганистана – СМИ

"Европейская правда"Среда, 7 декабря 2022, 19:04

Страны НАТО рассматривают возможность использования остатков средств из фонда, ранее использовавшегося для поддержки сил безопасности Афганистана, для оказания поддержки Украине.

Как сообщает "Европейская правда", об этом пишет Politico со ссылкой на пять западных чиновников, знакомых с этим вопросом.

Эти средства, известные как Трастовый фонд Афганской национальной армии, использовались для закупки оборудования и обучения военнослужащих.

Киев попросил страны НАТО рассмотреть возможность перераспределения части $3,4 миллиарда на поддержку своих усилий по борьбе с Россией, сообщили два западных чиновника.

Перераспределение афганских средств в основном не вызывает разногласий в альянсе, отмечает издание. Деньги из трастового фонда Афганистана могут стать временной мерой - по крайней мере, в краткосрочной перспективе.

По словам одного из западных чиновников, чиновники НАТО обсуждали возможность использования афганских средств для Украины более месяца, в том числе во время встречи в Брюсселе в октябре.

Средства фонда были заморожены, и альянс работал над разработкой механизма для передачи денег обратно отдельным странам или перевода их в другое место, но каждая страна-донор сама решает, как использовать эти деньги. Некоторые страны НАТО рассматривают возможность использования части или всех этих средств для Украины.

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США не являются участником Трастового фонда Афганской национальной армии. Но высокопоставленные чиновники президента Байдена призвали своих европейских союзников продолжать помогать финансировать операции Украины, несмотря на растущее финансовое напряжение.

Пресс-секретарь НАТО Даниэле Риджио заявил, что процесс возврата денег со счета странам-донорам уже начался, но не стал напрямую отвечать на вопросы о том, что афганские средства используются альянсом для поддержки Украины. Целевой фонд Афганской национальной армии - один из целого ряда подобных фондов, направленных на помощь Афганистану, которые были заморожены, закрыты или перепрофилированы после падения Кабула.

В октябре сообщалось, что Литва потратит на нужды Украины почти 3 млн евро, которые предназначались для Афганистана.

Темы: НАТОУкраинаденьгиАфганистан
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