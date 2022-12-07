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ЕС введет санкции против семьи Кадырова – СМИ

"Европейская правда"Среда, 7 декабря 2022, 18:26

Европейский союз расширит санкции против российских чиновников и политиков и, в частности, добавит в список членов семьи чеченского лидера Рамзана Кадырова.

Как сообщает "Европейская правда", об этом пишет Bild со ссылкой на источники.

По информации издания, решение о дальнейших обширных санкциях (блокировка счетов, запрет на въезд у и т.д.) будет принято сегодня в Брюсселе после российских ракетных ударов по гражданской инфраструктуре в последние недели.

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ЕС включил в санкционный список двух дочерей и двоюродного брата Кадырова.

Чеченский лидер назначил свою старшую дочь 23-летнюю Айшат "министром культуры" в Чечне. Помимо пропагандистской работы на своего отца, она также владеет модным брендом "Firdaws".

Всего в списке будет 136 человек, включая 20 депутатов Госдумы, 22 членов Совета Федерации РФ и трех вице-премьеров.

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Также санкции коснутся десяти российских судей и семи чиновников и российских губернаторов, причастных к депортации детей. Кроме того, в списке 31 офицер, ответственный за ракетные обстрелы украинских объектов и инфраструктуры.

Напомним, критик Рамзана Кадырова, чеченский оппозиционный блогер Тумсо Абдурахманов убит в Швеции.

Темы: КадыровсанкцииЕС
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