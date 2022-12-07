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Папа Римский сравнил Россию с нацистской Германией

"Европейская правда"Среда, 7 декабря 2022, 19:38
Папа Римский сравнил Россию с нацистской Германией
Папа Франциск, фото Getty Images

Во время еженедельной общей аудиенции в среду Папа Римский Франциск вновь напомнил о войне, которая продолжается в Украине, и сравнил ее с операцией нацистской Германии в годы Второй мировой войны, осуществленной против евреев.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Vatican News и Reuters.

"История повторяется сегодня!" - сказал Папа Римский, обращаясь к собравшимся польским паломникам, имея в виду мероприятие, организованное Центром католическо-еврейских отношений Люблинского католического университета в Польше.

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Мероприятие было приурочено к годовщине операции "Рейнхард" - плана уничтожения польских евреев, осуществленного нацистами в 1942-1943 годах.

По оценкам, в лагерях Белжец, Собибор, Треблинка от голода или в результате расстрелов погибли около 1,7 миллиона евреев, а также неизвестное количество поляков, ромов и советских военнопленных.

"Пусть память об этом ужасном событии пробудит во всех нас решимость и действия ради мира", - призвал Франциск и позже добавил: "А история повторяется. Мы видим сейчас, что происходит в Украине".

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В последнее время Папа Римский все более решительно осуждает действия России в Украине, хотя до этого возлагал ответственность за войну на НАТО и высказывался в поддержку русской культуры.

В частности, в ноябре он заявил, что украинцы страдают от "мученичества агрессии" и сравнил последствия войны для украинцев с "ужасным геноцидом" 1930-х годов, когда советский диктатор Иосиф Сталин устроил в стране голод.

Больше об отношении Франциск к Украине смотрите в интервью "ЕвроПравды" с Денисом Колядой, экспертом по вопросам взаимодействия церкви и государства, а также читайте в статье: Тайная помощь Папы Римского. Что не заметила Украина за скандальными заявлениями понтифика.

Темы: Папа РимскийРосcиявойна
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