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Кулеба попросил Борреля добавить в новые санкции ЕС производство Россией ракет

"Европейская правда"Среда, 7 декабря 2022, 21:39

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба считает, что девятый пакет санкций против России, предложенный Европейской комиссией, содержит ряд важных положений, но должен также включать и ограничения на российскую ракетную программу.

Об этом сообщает "Европейская правда".

"Следующий пакет санкций ЕС, предложенный Еврокомиссией, содержит некоторые важные элементы, на которых Украина давно подчеркивала, в частности санкции против большего количества российских банков и отключение из эфира большего количества российских пропагандистских каналов", - написал Кулеба в Twitter.

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"Сегодня я также направил письмо Жозепу Боррелю с предложением ввести жесткие санкции против российского ракетного производства и всего, что используется для запуска смертоносных ракет по Украине. Россия должна быть полностью лишена любой возможности нанести удар по критически важной гражданской инфраструктуре Украины", - добавил он.

Ранее президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен объявила о подготовке девятого пакета санкций против России, который предусматривает в частности расширение санкционных списков около 200 физическими и юридическими лицами из РФ.

Также Еврокомиссия предлагает дополнительные экспортные ограничения для товаров двойного назначения, усложнение России доступа к беспилотникам и ограничения против энергетического и горно-добывающего сектора, включая запрет инвестиций в новые добывающие мощности в России.

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Ожидается, что пакет санкций будет обсужден постоянными представителями стран-членов ЕС на этой неделе и может быть утвержден на саммите лидеров Евросоюза 15 декабря.

Темы: Кулеба ДмитрийЕСРосcиясанкции
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