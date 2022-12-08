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Еврокомиссар предлагает ограничить импорт продовольствия из Украины

"Европейская правда"Четверг, 8 декабря 2022, 00:12
Иллюстративное фото PIXABAY.COM

Еврокомиссар по вопросам сельского хозяйства Януш Войцеховский заявил, что ЕС должен пересмотреть соглашение о свободной торговле с Украиной и ввести ограничения на импорт некоторых продуктов питания.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Politico.

"Помощь Украине является нашим стратегическим приоритетом и это не подлежит обсуждению. Это вопрос безопасности, но по некоторым продуктам эту политику придется пересмотреть. Импорт некоторых сельскохозяйственных продуктов действительно увеличился в несколько раз после открытия торговли с Украиной", - сказал Войцеховский, выступая по видеосвязи на мероприятии в верхней палате парламента Польши, посвященном Общей сельскохозяйственной политике ЕС.

В качестве примера продуктов питания, которые "поступают в больших количествах" из Украины, он назвал кукурузу, рапс и мясо птицы. По словам еврокомиссара, Румыния и Болгария также наблюдают "проблематичное" увеличение импорта подсолнечного масла из Украины.

Войцеховский сказал, что решение о введении пошлин на пищевые продукты из Украины "будет зависеть от многих комиссаров", но "я считаю, что проблема существует. Там, где этот экспорт явно увеличился, я буду выступать за введение ограничений на импорт".

Комментарии польского еврокомиссара полностью противоречат официальной позиции ЕС, которая заключается в том, что предоставление возможности неограниченного экспорта продовольствия из Украины является необходимым условием для помощи разрушенной войной экономике страны.

После блокады Россией Черного моря Евросоюз в мае запустил инициативу "Пути солидарности" для вывоза продовольствия из Украины, в которую уже обязался привлечь один миллиард евро, а в июне подписал соглашение с Украиной о приостановлении всех импортных пошлин на украинские товары на один год.

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Ранее премьер Украины Денис Шмыгаль говорил, что Киев ведет переговоры о том, чтобы однолетнее "обнуление" Евросоюзом пошлин на украинскую продукцию было пролонгировано, а бюджет на 2023 год был составлен из расчета на то, что нулевые пошлины и квоты будут продолжаться и дальше.

Темы: ЕвропаедаУкраина
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