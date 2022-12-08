В восьми областях Украины объявляли воздушную тревогу

В восьми областях Украины объявлена воздушная тревога.

Источник: alerts.in.ua

Детали: За несколько минут до 00:00 8 декабря власти объявили воздушную тревогу в Николаевской, Херсонской, Одесской, Кировоградской и Черкасской областях. Во всех пяти областях тревога началась почти одновременно.

В 00:18 воздушная тревога началась в Запорожской, Донецкой и Днепропетровской областях.

Воздушная тревога означает опасность ракетных ударов, жителям рекомендуется перейти в укрытие.

Обновлено в 00:55. В объявленных областях - отбой воздушной тревоги.

В Одесской, Николаевской, Кировоградской, Херкасской области власти отменили воздушную тревогу в 00:33.

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В Запорожской области тревога закончилась в 00:54, а в Донецкой и Днепропетровской - в 00:55.