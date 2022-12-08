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Президент ЕК и премьер Италии пришли на "Бориса Годунова", которого украинцы просили не ставить

"Европейская правда"Четверг, 8 декабря 2022, 01:29
Премьер Италии Джорджия Мелони, фото AP

Премьеру сезона в миланском театре Ла Скала, которую открыла русская опера "Борис Годунов", посетили президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, премьер-министр Италии Джорджия Мелони и президент страны Серджо Матарелла.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на AP.

Возле театра Мелони, фон дер Ляйен и Матареллу встретила группа из около 30 украинцев, которые протестовали против освещения российской культуры на фоне ведения Россией войны, суть которой заключается в отрицании уникальной украинской культуры.

Отвечая на упреки украинцев, президент Еврокомиссии похвалила их как "фантастических, храбрых и мужественных людей", но сказала, что российскую культуру не следует отождествлять с Путиным. "Мы не должны позволить Путину уничтожить все это", - сказала она, имея в виду русских писателей и композиторов, таких как автор "Бориса Годунова" Модест Мусоргский.

Такую же позицию высказала и премьер Италии, известная поддержкой Украины: "Мы не имеем ничего против русского народа, русской истории, русской культуры. Мы имеем что-то против тех, кто сделал политический выбор вторгнуться в суверенную страну".

Генеральный директор Ла Скала Доминик Мейер на пресс-конференции перед открытием сезона заявил, что "Борис Годунов" имел целью показать цену, которую заплатил русский царь за абсолютную власть, а к тому же, времени изменить оперу вроде бы уже не было.

"Ставя "Бориса Годунова", мы не занимаемся пропагандой Путина... Это великий шедевр в истории искусства. Мы должны проводить разницу между реальной политической ситуацией и Россией", - заявил он.

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Как сообщалось, консул Украины в Милане Андрей Картыш обратился к директору театра Ла Скала Доминику Майеру, мэру Милана Джузеппе Сала и президенту Ломбардии Аттилио Фонтане с просьбой не открывать сезон 7 декабря российской оперой "Борис Годунов", а также воздержаться от других спектаклей, чтобы не потакать "любым пропагандистским элементам".

Театр Ла Скала отказался отменять "Бориса Годунова", назвав это решение не имеющим отношения к российской агрессии в Украине. Музыкальный директор Ла Скала Риккардо Шайли, который выбрал оперу для открытия сезона (якобы по совету российского баса Ильдара Абдразакова), утверждал, что его интерпретация произведения "абсолютно не поддается пророссийской пропаганде".

Темы: Италия
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