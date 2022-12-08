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На Луганщине гражданских больных выгоняют из больниц, чтобы освободить места для раненых оккупантов – ЦНС

"Украинская правда"Четверг, 8 декабря 2022, 01:57
Иллюстративное фото Getty Images

На оккупированной Луганщине врачи принудительно выписывают гражданских больных, которые еще не закончили лечение, а их места занимают раненые российские военнослужащие.

Источник: Центр национального сопротивления

Дословно: "Люди со сложными травмами, даже те, кто подорвался на российских минах, должны освободить места для российских военных. Количество тяжелораненых россиян растет и оккупанты не имеют мест, где их разместить. Поэтому так называемая власть псевдореспублик решила найти свободные места, "выписывая" гражданских больных".

Что этому предшествовало: Российские военные вывезли всю технику из больниц и пожарной части во временно оккупированной Новой Каховке Херсонской области.

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Темы: оккупацияЛуганская областьвойна
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