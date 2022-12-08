Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

На Луганщине гражданских больных выгоняют из больниц, чтобы освободить места для раненых оккупантов – ЦНС

"Украинская правда"Четверг, 8 декабря 2022, 00:57
На Луганщине гражданских больных выгоняют из больниц, чтобы освободить места для раненых оккупантов – ЦНС
Иллюстративное фото Getty Images

На оккупированной Луганщине врачи принудительно выписывают гражданских больных, которые еще не закончили лечение, а их места занимают раненые российские военнослужащие.

Источник: Центр национального сопротивления

Дословно: "Люди со сложными травмами, даже те, кто подорвался на российских минах, должны освободить места для российских военных. Количество тяжелораненых россиян растет и оккупанты не имеют мест, где их разместить. Поэтому так называемая власть псевдореспублик решила найти свободные места, "выписывая" гражданских больных".

Реклама:

Что этому предшествовало: Российские военные вывезли всю технику из больниц и пожарной части во временно оккупированной Новой Каховке Херсонской области.

Темы: оккупацияЛуганская областьвойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

БЭБ провело обыски в компаниях бизнесмена, лишенного гражданства за контрабанду

Президент о селекторе: Есть хорошие результаты в защите от коллаборантов

Разгон Майдана: суд закрыл дело двух экс-беркутовцев из-за истечения сроков давности

Расстрел украинских пленных под Запорожьем: погибшие были воинами 82 бригады ДШВ

обновлено, фотоВ Одессе военнослужащий взял в заложники женщину с ребенком, их удалось освободить

Экс-разведчику Червинскому объявили новое подозрение – источник

Все новости...
оккупация
Оккупанты заявляют о взрывах в районе Севастопольской бухты
Оккупационный суд оставил без изменений приговор крымскому татарину за перевод средств в Украину
Россия готовит новую волну мобилизации в Крыму – представительство президента
Последние новости
02:21
На востоке страны объявлена ракетная опасность
02:02
В МВФ сообщили готовы ли помочь Украине покрывать расходы на войну и мобилизацию
01:02
В Ассоциации украинских банков объяснили причины укрепления гривны
00:42
обновляетсяРоссия запустила ударные БпЛА на территорию Украины с нескольких направлений
23:55
В Одессе во время дроновой атаки возник пожар в многоэтажке
23:30
Украина и Франция наращивают сотрудничество в сфере обороны
23:22
Оккупанты за день 30 раз обстреляли Сумщину, есть раненая
22:33
В Донецкой области от российских обстрелов погибла женщина, двое мужчин ранены
22:18
В Латвии закрыли доступ ко всем связанным с "Яндексом" сайтам
22:09
Bloomberg узнал, что Шмыгаль просит встречи с донорами из-за "высокой неопределенности" бюджета
Все новости...
Реклама: