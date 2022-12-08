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ВСУ отбили атаки возле 15 населенных пунктов – сводка

"Украинская правда"Четверг, 8 декабря 2022, 07:12
УКРАИНСКИЕ ВОЕННЫЕ, ФОТО: ГЕНШТАБ

7 декабря Силы обороны Украины отбили атаки в районах 15 населенных пунктов и поразили 6 пунктов управления противника.

Источник: Генеральный штаб ВСУ в Facebook

Дословно: "За минувшие сутки подразделения Сил обороны отбили атаки российских оккупантов в районах населенных пунктов Терновая Харьковской области, Стельмаховка, Площанка, Червонопоповка и Белогоровка на Луганщине и Белогоровка, Берестовое, Яковлевка, Бахмутское, Бахмут, Опытное, Курдюмовка, Майорск, Марьинка и Новомихайловка Донецкой области.

Противник нанес 7 ракетных и 16 авиационных ударов, совершил более 40 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

Угроза российских ракетных ударов по объектам энергетической системы и критической инфраструктуры на всей территории Украины сохраняется и в дальнейшем".

Детали: На Волынском и Полесском направлениях обстановка без существенных изменений, признаков формирования наступательных группировок противника не обнаружено.

На Северском направлении враг совершил артиллерийские и минометные обстрелы населенных пунктов Хреновка и Гремяч Черниговской области и Нововасильевка, Улица, Чернацкое и Середина Буда на Сумщине.

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На Слобожанском направлении обстрелам из танков и артиллерии подверглись районы населенных пунктов Уды, Ветеринарное, Старица, Огирцево, Волчанские Хутора, Амбарное, Бологовка, Двуречная, и Каменка Харьковской области.

На Купянском направлении противник обороняется. Враг обстрелял районы населенных пунктов Купянск, Синьковка, Кисловка, Котляровка, Табаевка, Крохмальное, Берестовое и Первомайское, Харьковской области и Стельмаховка и Андреевка на Луганщине.

На Лиманском направлении зафиксировано огневое поражение врагом районов Грековки, Макеевки и Площанки Луганской области и Тернов, Дибровы и Григорьевки в Донецкой области.

На Бахмутском и Авдеевском направлениях противник не оставляет попыток идти в наступление. Обстрелам из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии подверглись населенные пункты Верхнекаменское, Спирное, Белогоровка, Соледар, Бахмутское, Бахмут, Клищеевка, Курдюмовка, Дружба, Железное, Первомайское, Невельское, Красногоровка, Марьинка и Новомихайловка Донецкой области.

На Новопавловском и Запорожском направлениях враг обороняется. Противник совершил артиллерийские и минометные обстрелы районов Угледара, Богоявленки, Пречистовки и Золотой Нивы в Донецкой области.

На Херсонском направлении враг ведет оборонительные действия, проводит усиление группировки войск. Зафиксировано артиллерийское поражение более 15 населенных пунктов, расположенных неподалеку с линией соприкосновения. Среди них – Золотая Балка, Качкаровка, Львовское, Токаревка, Инженерное, Антоновка, Днепровское Херсонской области. Также под огонь попали остров Белогрудый и города Херсон и Николаев.

В Генштабе сообщили, что на временно занятой территории Запорожской области, с целью пополнения текущих потерь, российские оккупанты планируют мобилизовать местных жителей. В частности, в городе Мелитополь Запорожской области отмечена выдача повесток мужчинам призывного возраста с требованием прибыть в военный комиссариат в ближайшее время.

Авиация Сил обороны за прошедшие сутки нанесла 17 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, а также 2 удара по позициям зенитно-ракетных комплексов противника.

ВСУ сбили ударный БпЛА типа "Shahed-136" и разведывательный дрон "Орлан".

Кроме того, подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны за минувшие сутки поразили 6 пунктов управления, 5 районов сосредоточения личного состава, позицию артиллерии и 2 склада боеприпасов противника.

Темы: Вооруженные силывойнаРосcия
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