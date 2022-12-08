Администрация Байдена думает над поставкой Украине кассетных боеприпасов - CNN

В администрации президента США Джо рассматривают запрос Украины о поставках кассетных боеприпасов.

Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на свои источники, пишет "Европейская правда".

По данным телеканала, в течение последних месяцев украинские чиновники и законодатели призвали администрацию Байдена и членов Конгресса предоставить украинским военным кассетные боеприпасы - оружие, которое запрещено в более чем 100 странах мира, но которое Россия продолжает использовать для разрушительных действий на территории Украины.

Украинский запрос на кассетные боеприпасы, о котором CNN рассказали многочисленные американские и украинские чиновники, является одним из самых противоречивых запросов, с которыми украинцы обращались к США с начала войны в феврале.

Как стало известно телеканалу, высокопоставленные чиновники администрации Байдена рассматривали этот запрос в течение нескольких месяцев и не отвергли его, о чем ранее не было известно.

Кассетные боеприпасы являются неточными по своей конструкции и разбрасывают "бомбы" на больших площадях, которые могут не взорваться при столкновении и могут представлять долгосрочный риск для любого, кто с ними столкнется, подобно наземным минам.

Для Украины кассетные боеприпасы могли бы решить две основные проблемы: потребность в большем количестве боеприпасов для артиллерии и ракетных систем, предоставленных США и другими странами, и способ ликвидировать численное превосходство России в артиллерии.

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Администрация Байдена не отвергла этот вариант как крайнее средство, если запасы начнут опасно уменьшаться. Но источники говорят, что это предложение еще не получило серьезного рассмотрения в значительной степени из-за законодательных ограничений, которые Конгресс наложил на способность США передавать кассетные боеприпасы.

Эти ограничения распространяются на боеприпасы с уровнем неразорвавшихся боеприпасов более одного процента, что повышает вероятность того, что они будут представлять опасность для гражданского населения. Президент Джо Байден может отменить это ограничение, но администрация сообщила украинцам, что это маловероятно в ближайшей перспективе.

Напомним, страны НАТО рассматривают возможность использования остатков средств из фонда, который ранее использовался для поддержки сил безопасности Афганистана, для оказания поддержки Украине.