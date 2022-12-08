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США готовы помочь Германии в борьбе с экстремистами после раскрытия планов переворота

"Европейская правда"Четверг, 8 декабря 2022, 09:47
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Правительство США предложило поддержку федеральному правительству Германии после рейда против экстремистской группы, которая планировала свержение власти.

Об этом сообщает Spiegel, пишет "Европейская правда".

"Мы остаемся в тесном контакте с нашими партнерами в правительстве и готовы помочь, если об этом попросят", - сказала пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер, отвечая на вопрос журналиста, предлагали ли США Германии какую-то помощь, например, информацию разведки по этому поводу.

"Мы приветствуем усердие правительства Германии и его правоохранительных органов в борьбе против насильственного экстремизма и за безопасность своих граждан и государственных учреждений", - добавила она.

В Германии специальные полицейские силы в среду провели спецоперацию одновременно в 11 федеральных землях против правоэкстремистской организации, которая планировала похищать политиков и штурмовать Бундестаг. Сообщили о задержании 25 человек.

Среди задержанных - россиянка и мужчина, который контактировал с представителями РФ. Среди причастных к группе есть и бывший депутат от AfD.

Посольство РФ отрицает связи с задержанными за подготовку путча в Германии.

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О спецоперации и мятежниках читайте в статье: Свергнуть Шольца по советам РФ: как князь, экс-депутат и военные готовили путч в Германии.

Темы: ГерманияСША
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