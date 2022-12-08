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США готовы помочь Германии в борьбе с экстремистами после раскрытия планов переворота

"Европейская правда"Четверг, 8 декабря 2022, 08:47
США готовы помочь Германии в борьбе с экстремистами после раскрытия планов переворота
скриншот

Правительство США предложило поддержку федеральному правительству Германии после рейда против экстремистской группы, которая планировала свержение власти.

Об этом сообщает Spiegel, пишет "Европейская правда".

"Мы остаемся в тесном контакте с нашими партнерами в правительстве и готовы помочь, если об этом попросят", - сказала пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер, отвечая на вопрос журналиста, предлагали ли США Германии какую-то помощь, например, информацию разведки по этому поводу.

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"Мы приветствуем усердие правительства Германии и его правоохранительных органов в борьбе против насильственного экстремизма и за безопасность своих граждан и государственных учреждений", - добавила она.

В Германии специальные полицейские силы в среду провели спецоперацию одновременно в 11 федеральных землях против правоэкстремистской организации, которая планировала похищать политиков и штурмовать Бундестаг. Сообщили о задержании 25 человек.

Среди задержанных - россиянка и мужчина, который контактировал с представителями РФ. Среди причастных к группе есть и бывший депутат от AfD.

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Посольство РФ отрицает связи с задержанными за подготовку путча в Германии.

О спецоперации и мятежниках читайте в статье: Свергнуть Шольца по советам РФ: как князь, экс-депутат и военные готовили путч в Германии.

Темы: ГерманияСША
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