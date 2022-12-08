Бежала в ЕС: в Киеве задержали депутатку, которая помогла РФ с "референдумом"

Правоохранители задержали в Киеве депутата и экс-главу Купянской РГА, которая помогла россиянам с "референдумом" на Харьковщине, а после деоккупации - пыталась бежать в Евросоюз в качестве беженки.

Источник: пресс-служба Харьковской областной прокуратуры, пресс-служба Офиса генерального прокурора, пресс-служба Службы безопасности Украины

Детали: По информации следствия, женщину в октябре 2020 года избрали депутатом Купянского районного совета VIII созыва. До этого она была главой Купянской РГА. Во время оккупации депутатка поддержала россиян, за что ее назначили "и. о. заместителя начальника Куриловского территориального отдела ВГА Купянского района Харьковской области".

Женщина выполняла указания оккупантов по привлечению местных жителей к действиям в пользу России, распространяла оккупационный режим, а также участвовала в подготовке псевдореферендума на Харьковщине.

После освобождения региона она сбежала в столицу, где пыталась оформить документы как переселенка с востока Украины, и после этого выехать в Евросоюз.

Правоохранители задержали ее 7 декабря в Киеве. Женщине сообщено о подозрении по ч. 5 ст. 111-1 (коллаборационная деятельность) Уголовного кодекса Украины. Мера пресечения - содержание под стражей.