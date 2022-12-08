Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Бежала в ЕС: в Киеве задержали депутатку, которая помогла РФ с "референдумом"

Татьяна ЛозовенкоЧетверг, 8 декабря 2022, 10:13
Фото из Харьковской облпрокуратуры

Правоохранители задержали в Киеве депутата и экс-главу Купянской РГА, которая помогла россиянам с "референдумом" на Харьковщине, а после деоккупации - пыталась бежать в Евросоюз в качестве беженки.

Источник: пресс-служба Харьковской областной прокуратуры, пресс-служба Офиса генерального прокурора, пресс-служба Службы безопасности Украины

Детали: По информации следствия, женщину в октябре 2020 года избрали депутатом Купянского районного совета VIII созыва. До этого она была главой Купянской РГА. Во время оккупации депутатка поддержала россиян, за что ее назначили "и. о. заместителя начальника Куриловского территориального отдела ВГА Купянского района Харьковской области".

Женщина выполняла указания оккупантов по привлечению местных жителей к действиям в пользу России, распространяла оккупационный режим, а также участвовала в подготовке псевдореферендума на Харьковщине.

После освобождения региона она сбежала в столицу, где пыталась оформить документы как переселенка с востока Украины, и после этого выехать в Евросоюз. 

Правоохранители задержали ее 7 декабря в Киеве. Женщине сообщено о подозрении по ч. 5 ст. 111-1 (коллаборационная деятельность) Уголовного кодекса Украины. Мера пресечения - содержание под стражей.

 
 
 

ВИДЕО ДНЯ
Темы: референдумКиевХарьковская область
Реклама:
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой. Правила публикации комментариев
Главное сегодня

Племянник Кадырова приехал на юг Украины: будет "смотрящим" – мэр Мелитополя

фото"Русский мир" и убежища для ДРГ: правоохранители проверяют собор УПЦ МП под Киевом

фотоЗадержанная в рамках санкций яхта российского миллиардера исчезла из порта в Италии

СБУ объявила подозрение ректору Почаевской духовной семинарии УПЦ МП

ВСУ били по аэродромам РФ модифицированными советскими "Стрижами" – Politico

В Киеве и области, в Днепропетровской и Одесской областях продолжаются экстренные отключения – ДТЭК

Все новости...
референдум
Зеленский: Референдум 1991 года объединил всю Украину, больше не будем камешками империй
Верховный суд Британии не разрешил Шотландии провести референдум о независимости
СБУ задержала пособника РФ, который "выбивал голоса" из херсонцев на "референдуме"
Последние новости
12:49
фотоВо Львове кардиохирурги спасли новорожденного мальчика с критическим пороком сердца
12:39
фотоСБУ задержала "энергетика", который перенаправил свет военным России
12:39
Оккупанти заявляют, что восстановили мост на Арабатскую стрелку
12:39
В Черновцах открыли интерактивный Музей науки, в котором можно касаться экспонатов
12:33
Россияне выбивают "лояльность" от работников ЗАЭС пытками - Энергоатом
12:33
видео"Вагнеровец" заявил, что стрелял по полицейским в РФ, потому что думал, что это украинцы
12:18
Эрдоган анонсировал новые разговоры с Зеленским и Путиным
12:10
Канада ввела санкции против РФ, Ирана и Мьянмы за нарушение прав человека
11:58
Шуфрич рассказал, как в первые дни войны с "небольшим отрядом" готовился защищать Раду
11:58
Цены на нефть выросли в пятницу после аварии в США, но падают в недельном измерении
Все новости...