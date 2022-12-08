Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

В оккупированном Донецке перебои со светом и связью – СМИ

Татьяна ЛозовенкоЧетверг, 8 декабря 2022, 10:02
В оккупированном Донецке перебои со светом и связью – СМИ
Иллюстративное фото, Донецк, скрин с карты deepstate

Во временно оккупированном россиянами Донецке наблюдаются проблемы с мобильной связью и интернетом, в двух районах пропал свет, в других – работает с перебоями.

Источник: Донецкое агентство новостей 

Детали: По информации СМИ, абоненты некоторых районов Донецка, включая центр города, остались без света. В частности, электроэнергии нет в домах центрального Ворошиловского района и Киевского района. Перебои также наблюдаются в Ленинском, Кировском и Куйбышевском районах.

Реклама:

Кроме того, есть проблемы с интернетом и мобильной связью.

Темы: Донецкэлектроэнергиямобильная связьоккупация
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

БЭБ провело обыски в компаниях бизнесмена, лишенного гражданства за контрабанду

Президент о селекторе: Есть хорошие результаты в защите от коллаборантов

Разгон Майдана: суд закрыл дело двух экс-беркутовцев из-за истечения сроков давности

Расстрел украинских пленных под Запорожьем: погибшие были воинами 82 бригады ДШВ

обновлено, фотоВ Одессе военнослужащий взял в заложники женщину с ребенком, их удалось освободить

Экс-разведчику Червинскому объявили новое подозрение – источник

Все новости...
Донецк
В оккупированном Донецке прилетело в здание "МВД" террористов – Андрющенко
На оккупированной Донетчине нашли мертвой 12-летнюю девочку. В убийстве подозревают военных РФ
Асеев рассказал, как экс-разведчик Червинский помог найти в Киеве главного палача "Изоляции" "Палыча"
Последние новости
02:21
На востоке страны объявлена ракетная опасность
02:02
В МВФ сообщили готовы ли помочь Украине покрывать расходы на войну и мобилизацию
01:02
В Ассоциации украинских банков объяснили причины укрепления гривны
00:42
обновляетсяРоссия запустила ударные БпЛА на территорию Украины с нескольких направлений
23:55
В Одессе во время дроновой атаки возник пожар в многоэтажке
23:30
Украина и Франция наращивают сотрудничество в сфере обороны
23:22
Оккупанты за день 30 раз обстреляли Сумщину, есть раненая
22:33
В Донецкой области от российских обстрелов погибла женщина, двое мужчин ранены
22:18
В Латвии закрыли доступ ко всем связанным с "Яндексом" сайтам
22:09
Bloomberg узнал, что Шмыгаль просит встречи с донорами из-за "высокой неопределенности" бюджета
Все новости...
Реклама: