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В оккупированном Донецке перебои со светом и связью – СМИ

Татьяна ЛозовенкоЧетверг, 8 декабря 2022, 11:02
Иллюстративное фото, Донецк, скрин с карты deepstate

Во временно оккупированном россиянами Донецке наблюдаются проблемы с мобильной связью и интернетом, в двух районах пропал свет, в других – работает с перебоями.

Источник: Донецкое агентство новостей 

Детали: По информации СМИ, абоненты некоторых районов Донецка, включая центр города, остались без света. В частности, электроэнергии нет в домах центрального Ворошиловского района и Киевского района. Перебои также наблюдаются в Ленинском, Кировском и Куйбышевском районах.

Кроме того, есть проблемы с интернетом и мобильной связью.

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Темы: Донецкэлектроэнергиямобильная связьоккупация
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