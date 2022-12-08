В оккупированном Донецке перебои со светом и связью – СМИ

Во временно оккупированном россиянами Донецке наблюдаются проблемы с мобильной связью и интернетом, в двух районах пропал свет, в других – работает с перебоями.

Источник: Донецкое агентство новостей

Детали: По информации СМИ, абоненты некоторых районов Донецка, включая центр города, остались без света. В частности, электроэнергии нет в домах центрального Ворошиловского района и Киевского района. Перебои также наблюдаются в Ленинском, Кировском и Куйбышевском районах.

Кроме того, есть проблемы с интернетом и мобильной связью.