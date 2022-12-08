Британия объявит новые антироссийские санкции в пятницу - Bloomberg

Великобритания объявит о новом пакете санкций против России в пятницу.

Об этом стало известно агентству Bloomberg, пишет "Европейская правда".

По словам источников агентства, санкции будут касаться российских физических и юридических лиц и будут направлены на препятствование уклонения от существующих санкций.

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Кроме того, санкции нацелятся на людей, связанных с коррупцией и нарушениями прав человека.

7 декабря в среду Еврокомиссия объявила о девятом пакете санкций против России за развязанную ею войну, который предлагает утвердить странам-членам.

В санкционный список предлагается добавить около 200 физических лиц и компаний, среди которых военные, представители оборонпрома, члены Госдумы и Совета Федерации, министры, губернаторы и политики.

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Еврокомиссия предлагает санкции против еще трех российских банков и дополнительные экспортные ограничения для товаров двойного назначения.

Еврокомиссия также подготовила меры для усложнения России доступа к беспилотникам.