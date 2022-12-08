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Супружеску пару российских шпионов задержали в Одессе

Валентина РоманенкоЧетверг, 8 декабря 2022, 12:36

Служба безопасности Украины задержала в Одессе супружескую пару российских шпионов, которые готовили ракетный удар по силам ПВО и артиллерийским складам ВСУ

Источник: пресс-служба СБУ, прокуратура Одесской области

Дословно: "Военная контрразведка Службы безопасности разоблачила двух агентов главного разведывательного управления РФ в результате спецоперации в Одессе.

Злоумышленники собирали разведданные о местах возможной дислокации и перемещения подразделений противовоздушной обороны ВСУ на территории региона. Впрочем сотрудники Службы безопасности своевременно разоблачили российскую агентуру и установили контроль за ней еще на первичном этапе подрывной деятельности.

В конце концов СБУ задержала обоих шпионов при попытке передачи закрытых сведений в РФ".

Детали: Оба задержанных - мужчина (родился в Одессе, но впоследствии служил в российской армии и участвовал в боевых действиях на территории Чечни) и жена - граждане РФ.

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Спецслужба отмечает, что РФ отправила агентов в Украину еще в 2018 году, супруги получили вид на жительство.

Легализовав свое пребывание, супруги перешли в так называемый "режим ожидания", изучали общественно-политическую обстановку в Южном регионе, налаживали дружеские отношения с жителями Одессы и бывшими знакомыми, которых планировали в дальнейшем использовать для проведения разведывательной деятельности.

 
фото прокуратуры

С начала полномасштабного вторжения врага в Украину, подозреваемые активизировались и во исполнение задач своих российских кураторов собирали разведданные о местах дислокации зенитно-ракетных подразделений, ракетного вооружения, расположение ангаров для хранения военной техники.

Прежде всего агенты пытались выявить боевые позиции зенитно-ракетных комплексов "Crotale" и расположение полевых артиллерийских складов с боеприпасами к ЗРК. Разведывательная информация нужна была оккупантам для осуществления воздушных ударов ракетами класса "Калибр" или "Кинжал" по украинским военным объектам, отмечают в СБУ.

Собранные сведения агенты отправляли "связному" - жителю Севастополя, бывшему российскому спецназовцу, который негласно сотрудничает с ГРУ, а для "прикрытия" использует должность главы благотворительного фонда. Он передавал информацию своему куратору - кадровому сотруднику военной разведки РФ.

Для коммуникации с представителями российской спецслужбы агентура использовала заранее отработанный анонимный Телеграмм-канал.

Во время обысков по месту жительства агентов правоохранители обнаружили мобильные телефоны и компьютерную технику с доказательствами скрытой переписки с агрессором.

Задержанным объявлено о подозрении в шпионаже. Им избрана безальтернативная мера пресечения в виде содержания под стражей

Темы: ОдессаСБУ
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