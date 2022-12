Россия построила оборону на участке 60 км в районе Сватово - разведка Британии

Российская 1-я гвардейская танковая армия развернула оборонительный рубеж в 60 км в районе города Сватово Луганской области.

Об этом говорится в ежедневном отчете британской разведки, пишет "Европейская правда".

1-я гвардейская танковая армия считалась элитной в армии России и понесла тяжелые потери в начале войны против Украины, в частности во время поражения в Харьковской области в сентябре 2022 года.

