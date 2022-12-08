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Россия построила оборону на участке 60 км в районе Сватово - разведка Британии

"Европейская правда"Четверг, 8 декабря 2022, 11:43

Российская 1-я гвардейская танковая армия развернула оборонительный рубеж в 60 км в районе города Сватово Луганской области.

Об этом говорится в ежедневном отчете британской разведки, пишет "Европейская правда".

1-я гвардейская танковая армия считалась элитной в армии России и понесла тяжелые потери в начале войны против Украины, в частности во время поражения в Харьковской области в сентябре 2022 года.

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На сегодня, вероятно, армия частично усилена мобилизованными россиянами, хотя до сих пор имеет численность, значительно ниже установленного количества в 25 тысяч человек.

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Также сообщается, что россияне завершили строительство почти непрерывной системы траншей протяженностью 60 км между Сватовым и государственной границей Украины и РФ.

"Несмотря на продолжительность этих работ, глубина обороны остается неясной. Эффективность 1-й танковой армии и оборонительные действия других формирований во многом будут зависеть от взаимоподдержки и запасных позиций", - говорится в сообщении.

Темы: РосcиявойнаразведкаВеликобритания
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