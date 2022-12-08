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Венгрия выступила против нового пакета санкций ЕС в отношении РФ - FT

"Европейская правда"Четверг, 8 декабря 2022, 12:47

Венгрия на встрече послов стран ЕС выступила против запланированного нового пакета антироссийских санкций.

Об этом сообщило в четверг издание Financial Times со ссылкой на источники, пишет "Европейская правда".

"На встрече послов стран ЕС, состоявшейся вчера, Венгрия, которая уже наложила во вторник вето на пакет помощи Украине в размере 18 млрд евро, выступила против нового пакета санкций против России и предложения удвоить фонд ЕС для предоставления оружия Украине и другим странам", - говорится в публикации.

"Они ведут себя сложно везде, где только можно. Это становится достаточно предсказуемым", - прокомментировал высокопоставленный чиновник ЕС, информированный о ходе встреч. 

Напомним, из-за отказа Брюсселя предоставить Венгрии часть средств из фондов ЕС из-за проблем с верховенством права Будапешт накладывает право вето на решения, требующие единогласия всех 27 государств-членов.

7 декабря в среду Еврокомиссия объявила о девятом пакете санкций против России за развязанную ею войну, который предлагает утвердить странам-членам.

В санкционный список предлагается добавить около 200 физических лиц и компаний, среди которых военные, представители оборонпрома, члены Госдумы и Совета Федерации, министры, губернаторы и политики.

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Еврокомиссия предлагает санкции против еще трех российских банков и дополнительные экспортные ограничения для товаров двойного назначения.

Еврокомиссия также подготовила меры для усложнения России доступа к беспилотникам. 

Темы: ВенгрияРосcиясанкцииЕС
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