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Турция хочет договориться с РФ о 25% скидки на газ

"Европейская правда"Четверг, 8 декабря 2022, 12:36

Турция проведет в пятницу в Анкаре переговоры с российской делегацией, чтобы договориться о скидке более чем на 25% на российский газ. 

Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на высокопоставленных турецких чиновников, пишет "Европейская правда".

Турция хочет, чтобы скидка распространялась на платежи 2023 года и некоторые предыдущие платежи 2022 года, рассказали чиновники на условиях анонимности.

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Если Турция не сможет обеспечить скидку на желаемом уровне, то она будет добиваться отсрочки платежей до 2024 года, сказали чиновники, не уточняя деталей. 

В прошлом году Россия поставила чуть меньше половины из 59 млрд кубометров газа, который импортирует Турция. 

Президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что общий счет Турции за электроэнергию на 2022 год может составить $100 млрд, что вдвое больше, чем в прошлом году.

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Ранее Венгрия заявила, что "Газпром" позволит ей отсрочить платежи за природный газ, которые должны быть осуществлены в ближайшие шесть месяцев.

Темы: ТурцияРосcиягазцены
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