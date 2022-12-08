Кремль обменял американскую баскетболистку Грайнер на россиянина Бута, осужденного в США

В аэропорту Абу-Даби прошел обмен американской баскетболистки Бриттни Грайнер на торговца оружием, россиянина Виктора Бута.

Источник: российское пропагандистское агентство "РИА Новости", которое ссылается на МИД РФ; The Guardian

Дословно: "Эта сделка, которая стала вторым подобным обменом с Россией за последние восемь месяцев, обеспечила освобождение самой известной американки, удерживаемой за рубежом.

Грайнер - двукратная олимпийская чемпионка, чье многомесячное заключение по обвинению в хранении наркотиков привлекло беспрецедентное внимание к проблеме незаконно удерживаемых лиц".

Детали: Грайнер в 2022 году задержали в аэропорту РФ и позже осудили за якобы контрабанду наркотиков. Бут в 2012 году был приговорен в США к 25 годам заключения за незаконную торговлю оружием.

Почти сразу президент США Джо Байден сообщил, что пообщался по телефону с Грайнер и что она уже летит домой.