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Кремль обменял американскую баскетболистку Грайнер на россиянина Бута, осужденного в США

"Украинская правда"Четверг, 8 декабря 2022, 15:43
Бриттни Грайнер. Фото: Getty Images

В аэропорту Абу-Даби прошел обмен американской баскетболистки Бриттни Грайнер на торговца оружием, россиянина Виктора Бута.

Источник: российское пропагандистское агентство "РИА Новости", которое ссылается на МИД РФ; The Guardian

Дословно: "Эта сделка, которая стала вторым подобным обменом с Россией за последние восемь месяцев, обеспечила освобождение самой известной американки, удерживаемой за рубежом.

Грайнер - двукратная олимпийская чемпионка, чье многомесячное заключение по обвинению в хранении наркотиков привлекло беспрецедентное внимание к проблеме незаконно удерживаемых лиц".

Детали: Грайнер в 2022 году задержали в аэропорту РФ и позже осудили за якобы контрабанду наркотиков. Бут в 2012 году был приговорен в США к 25 годам заключения за незаконную торговлю оружием.

Почти сразу президент США Джо Байден сообщил, что пообщался по телефону с Грайнер и что она уже летит домой.

Темы: СШАРосcияобмен
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