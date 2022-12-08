Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

На оккупированный юг прибыли новые группы ФСБ для поиска партизан – ЦНС

Катерина ТищенкоЧетверг, 8 декабря 2022, 16:42
На оккупированный юг прибыли новые группы ФСБ для поиска партизан – ЦНС
символ сопротивления на оккупированной Херсонщине, фото из Telegram "Желтая лента"

На временно оккупированный юг Украины прибыли новые группы ФСБ для поисков украинского подполья.

Источник: Центр национального сопротивления

Детали: Задачей новых групп ФСБ будет радиоэлектронная разведка, прослушивание разговоров, слежение за интернет-трафиком и глушение сигналов при движении военной техники РФ.

Реклама:

ЦНС напоминает, что российские спецслужбы начали охоту на партизан. Для этого на оккупированных территориях создали так называемые временные оперативные группы (ВОГ) для их поиска. В группы входят сотрудники департамента контрразведки ФСБ и еще представители различных служб.

Дословно: "Центр национального сопротивления призывает местных жителей сохранять бдительность и не подвергать себя лишний раз опасности. Помните, что сопротивлением оккупации занимаются люди с соответствующей военной подготовкой. В то же время наивысшая ценность людей на ВОТ – это жизнь".

Что предшествовало: 24 ноября Генштаб ВСУ сообщал, что российские оккупанты усилили контрдиверсионные и полицейские мероприятия на временно занятых территориях Скадовского района Херсонской области.

ВИДЕО ДНЯ

Мэр Мелитополя Иван Федоров 27 ноября отмечал, что в оккупированном городе россияне ищут партизан, объявили вознаграждение в 500 тысяч рублей.

Темы: оккупацияпартизаныФСБ
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

БЭБ провело обыски в компаниях бизнесмена, лишенного гражданства за контрабанду

Президент о селекторе: Есть хорошие результаты в защите от коллаборантов

Разгон Майдана: суд закрыл дело двух экс-беркутовцев из-за истечения сроков давности

Расстрел украинских пленных под Запорожьем: погибшие были воинами 82 бригады ДШВ

обновлено, фотоВ Одессе военнослужащий взял в заложники женщину с ребенком, их удалось освободить

Экс-разведчику Червинскому объявили новое подозрение – источник

Все новости...
оккупация
На оккупированных территориях старшеклассников без паспорта РФ не пустили на учебу – Сопротивление
Путин "открыл" школу в разбомбленном Мариуполе: к диктатору вывели ребенка, чтобы "поблагодарил"
Культ Сталина. Какими будут новые учебники по истории в России и на временно оккупированных территориях
Последние новости
02:21
На востоке страны объявлена ракетная опасность
02:02
В МВФ сообщили готовы ли помочь Украине покрывать расходы на войну и мобилизацию
01:02
В Ассоциации украинских банков объяснили причины укрепления гривны
00:42
обновляетсяРоссия запустила ударные БпЛА на территорию Украины с нескольких направлений
23:55
В Одессе во время дроновой атаки возник пожар в многоэтажке
23:30
Украина и Франция наращивают сотрудничество в сфере обороны
23:22
Оккупанты за день 30 раз обстреляли Сумщину, есть раненая
22:33
В Донецкой области от российских обстрелов погибла женщина, двое мужчин ранены
22:18
В Латвии закрыли доступ ко всем связанным с "Яндексом" сайтам
22:09
Bloomberg узнал, что Шмыгаль просит встречи с донорами из-за "высокой неопределенности" бюджета
Все новости...
Реклама: