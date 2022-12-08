На оккупированный юг прибыли новые группы ФСБ для поиска партизан – ЦНС

На временно оккупированный юг Украины прибыли новые группы ФСБ для поисков украинского подполья.

Источник: Центр национального сопротивления

Детали: Задачей новых групп ФСБ будет радиоэлектронная разведка, прослушивание разговоров, слежение за интернет-трафиком и глушение сигналов при движении военной техники РФ.

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ЦНС напоминает, что российские спецслужбы начали охоту на партизан. Для этого на оккупированных территориях создали так называемые временные оперативные группы (ВОГ) для их поиска. В группы входят сотрудники департамента контрразведки ФСБ и еще представители различных служб.

Дословно: "Центр национального сопротивления призывает местных жителей сохранять бдительность и не подвергать себя лишний раз опасности. Помните, что сопротивлением оккупации занимаются люди с соответствующей военной подготовкой. В то же время наивысшая ценность людей на ВОТ – это жизнь".

Что предшествовало: 24 ноября Генштаб ВСУ сообщал, что российские оккупанты усилили контрдиверсионные и полицейские мероприятия на временно занятых территориях Скадовского района Херсонской области.

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Мэр Мелитополя Иван Федоров 27 ноября отмечал, что в оккупированном городе россияне ищут партизан, объявили вознаграждение в 500 тысяч рублей.