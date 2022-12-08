На оккупированный юг прибыли новые группы ФСБ для поиска партизан – ЦНС

На временно оккупированный юг Украины прибыли новые группы ФСБ для поисков украинского подполья.

Источник: Центр национального сопротивления

Детали: Задачей новых групп ФСБ будет радиоэлектронная разведка, прослушивание разговоров, слежение за интернет-трафиком и глушение сигналов при движении военной техники РФ.

ЦНС напоминает, что российские спецслужбы начали охоту на партизан. Для этого на оккупированных территориях создали так называемые временные оперативные группы (ВОГ) для их поиска. В группы входят сотрудники департамента контрразведки ФСБ и еще представители различных служб.

Дословно: "Центр национального сопротивления призывает местных жителей сохранять бдительность и не подвергать себя лишний раз опасности. Помните, что сопротивлением оккупации занимаются люди с соответствующей военной подготовкой. В то же время наивысшая ценность людей на ВОТ – это жизнь".

Что предшествовало: 24 ноября Генштаб ВСУ сообщал, что российские оккупанты усилили контрдиверсионные и полицейские мероприятия на временно занятых территориях Скадовского района Херсонской области.

Мэр Мелитополя Иван Федоров 27 ноября отмечал, что в оккупированном городе россияне ищут партизан, объявили вознаграждение в 500 тысяч рублей.