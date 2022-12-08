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Впервые за 8 месяцев в Беларуси разрешили ходить в леса рядом с Украиной

"Украинская правда"Четверг, 8 декабря 2022, 16:57
Впервые за 8 месяцев в Беларуси разрешили ходить в леса рядом с Украиной

Впервые с апреля месяца в Беларуси полностью сняли запрет на посещение лесов в приграничной с Украиной территории.

Источники: белорусское издание "Флагшток"

Дословно: "Карта запретов и ограничений на посещение лесов в районах Беларуси стала полностью зеленой... это произошло в начале декабря - согласно данным на портале Минлесхоза, все запреты и ограничения на посещение лесов отменены. Относительно некоторых, приграничных с Украиной районов Гомельской области, это произошло через 8 месяцев.

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Напомним, закрывать леса на юге Гомельской области начали с апреля 2022 года, и тогда карта запретов и ограничений на посещение лесов совпадала со схемой передвижения военной техники РФ".

Детали: Издание указывает, что в октябре в местных лесничествах не подтверждали продление запрета на посещение лесов, но при этом ссылались на решения исполкомов, принятых по требованию Минобороны.

По данным издания, в Гомельском и Мозырском районах Гомельской области сохраняется присутствие российских военных. В то же время Госпогранкомитет Беларуси сообщил о продлении запрета на посещение пограничной полосы в Гомельской области - до 1 марта 2023 года.

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Запрет вводили с 1 июня 2022 года до 1 декабря 2022 года, а сейчас продлили как минимум до весны.

Темы: БеларусьУкраинаграница
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