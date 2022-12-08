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Гражданина Украины в Москве за GPS-трекер приговорили 3 годам колонии

Елена РощинаЧетверг, 8 декабря 2022, 18:11
Дорогомиловский суд Москвы

Дорогомиловский суд Москвы приговорил к 3 годам колонии строгого режима гражданина Украины за приобретение GPS-трекера: Андрея Пасечника признали виновным в незаконном обороте техсредства, предназначенного для негласного получения информации.

Источник: "РИА Новости"

Детали: Адвокат украинца назвал приговор шокирующим и обжаловал его.

Как следует из текста приговора, гражданин Украины Андрей Пасечник "не позднее 6 марта 2022 года" купил за 5 тысяч рублей на радиорынке "Горбушка" в Москве GPS-трекер "Mini A8", обладающий функциями определения местоположения (маяка) и записи звука. 

Мужчина занимался перевозками на личном автомобиле, который не был поставлен на учет в России, а потому решил дополнительно обезопасить машину, чтобы в случае угона скорее её найти, говорил он в показаниях.

В начале марта автомобиль Пасечника остановили сотрудники ГИБДД в Ивановской области, в ходе его осмотра они обнаружили GPS-трекер, а также обратили внимание на то, что украинец мог нарушать миграционное законодательство РФ.

Сначала Пасечника дважды привлекли к административной ответственности – за нарушение миграционного законодательства и неподчинение законным требованиям сотрудников полиции. 

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После отбытия административного ареста он был уведомлен о возбуждении в отношении него уголовного дела по статье 138.1 УК РФ, а вскоре и заключен под стражу. Обвиняемый содержался в СИЗО до 17 ноября, в этот день Мосгорсуд смягчил ему меру пресечения до домашнего ареста.

На этой неделе Дорогомиловский суд Москвы признал Пасечника виновным в незаконном обороте специальных техсредств, предназначенных для негласного получения информации, и приговорил его к 3 годам колонии строгого режима. 

Строгость режима, вероятнее всего, связана с тем, что Пасечник в 2014 году был судим за вымогательство, тогда суд в Подмосковье дал мужчине 10 месяцев колонии общего режима.

Суд считает, что Пасечник купил техсредство с функцией скрытой звукозаписи "с целью последующего использования для негласного получения информации" и в момент приобретения трекера мужчина "осознавал общественную опасность своих действий".

Адвокат Пасечника Максим Пашков заявил, что приговор суда является "удивительным и шокирующим", так как суд неправильно применил нормы закона и ошибочно трактовал действия обвиняемого как уголовное преступление.

"Пасечник приобрел находящийся в открытой продаже прибор для охраны собственного имущества – автомобиля, который принадлежал ему на праве собственности. Нет сомнений, что это была бытовая покупка, так как данным автомобилем пользовался он один, более того, с точки зрения российского законодательства он не мог передать право на его управление кому-либо другому, машина была временно ввезена в Россию из другой страны", – сказал защитник.

Пашков также обратил внимание суда на то, что технические средства для негласного получения информации с точки зрения законодательства РФ должны обладать определенными характеристиками и особенностями применения, покупка Пасечника под них не подпадает.

По словам адвоката, якобы намерение Пасечника негласно получить информацию слабо коррелирует с тем, что прибор лежал в бардачке в разряженном состоянии, а не в какой-либо нише или под обшивкой машины.

По словам Пашкова, "опера" склоняли Пасечника к признанию противоправных действий, так как он является гражданином Украины. Вышеуказанные и другие обстоятельства уже изложены в апелляционной жалобе на приговор, добавил он. 

Темы: Росcиясуд
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