Politico: ЕС в новом пакете санкций запретит экспорт в РФ ноутбуков и камер

Новый, девятый пакет санкций Европейского Союза против России в связи с полномасштабным вторжением в Украину направлен на подрыв российского военно-промышленного комплекса и затрагивает ряд отраслей российской промышленности.

О подробностях санкций ЕС пишет издание Politico, в распоряжении которого оказались проекты ограничительных мер, сообщает "Европейская правда".

Еврокомиссия предложила расширить санкционный список 169 организациями, которые поставляют России товары, "которые могут способствовать технологическому совершенствованию российского сектора обороны и безопасности".

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Что касается экспортного контроля, то его предлагается применить в отношении двигателей для беспилотников, химического и биологического оборудования, средств борьбы с массовыми беспорядками и электронных компонентов.

ЕС также хочет расширить список подсанкционных товаров авиационной и космической отрасли, добавив в него авиационные двигатели и их части, а также "ноутбуки, жесткие диски, камеры и объективы".

В отдельном документе, детализирующем список новых организаций, подпадающих под санкции, предусматривается приостановление действия лицензий на вещание для российских каналов "НТВ/НТВ Мир", "Россия 1", "РЕН ТВ" и Первого канала.

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В еще одном документе предлагается ввести санкции против нескольких российских милитарных формирований, в частности командира неонацистской группы "Русич" Яна Петровского, которая поддерживает тесные связи с ЧВК "Вагнера".

Сейчас постоянные представители ЕС обсуждают перечень новых санкций; ожидается, что они будут согласованы и приняты на этой неделе или в начале следующей. Ранее стало известно, что Венгрия выступила против запланированного нового пакета антироссийских санкций.

7 декабря в среду Еврокомиссия объявила о девятом пакете санкций против России за развязанную ею войну, который предлагает утвердить странам-членам.

В санкционный список предлагается добавить около 200 физических лиц и компаний, среди которых военные, представители оборонпрома, члены Госдумы и Совета Федерации, министры, губернаторы и политики.

Еврокомиссия предлагает санкции против еще трех российских банков и дополнительные экспортные ограничения для товаров двойного назначения, а также подготовила меры для усложнения России доступа к беспилотникам.