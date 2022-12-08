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Папа Римский заплакал во время публичной молитвы, когда упомянул Украину

"Европейская правда"Четверг, 8 декабря 2022, 18:43
Папа Франциск, иллюстративное фото AFP via Getty Images

Папа Римский Франциск заплакал в четверг, когда во время традиционной молитвы на Испанской лестнице в Риме вспомнил о страданиях украинцев.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Папа вспомнил об Украине во время ежегодного рождественского визита к статуе Девы Марии у Испанской лестницы.

Когда он дошел до той части молитвы, где говорил: "Я хотел бы принести Вам благодарность украинского народа...", его голос задрожал и он был вынужден остановиться, не в состоянии говорить.

Он наклонил голову и молчал примерно на 30 секунд. Когда Папа возобновил молитву, его голос дрожал.

Когда многотысячная толпа высокопоставленных чиновников, духовенства и простых римлян поняла, что Папу переполняют эмоции, они разразились аплодисментами и поощряли его продолжать.

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Папа продолжил с того места, на котором остановился: "...украинского народа за мир, которого мы так долго просили у Господа. Вместо этого должен передать вам мольбы детей, стариков, матерей и отцов и молодежи этой мученической земли, которая так много страдает".

Праздник 8 декабря, посвященный Марии, матери Иисуса Христа. Это событие знаменует неофициальное начало рождественского сезона в Италии.

Напомним, во время еженедельной общей аудиенции в среду Папа Римский Франциск вновь напомнил о войне, которая продолжается в Украине, и сравнил ее с операцией нацистской Германии в годы Второй мировой войны, осуществленной против евреев.

Больше об отношении Франциск к Украине смотрите в интервью "ЕвроПравды" с Денисом Колядой, экспертом по вопросам взаимодействия церкви и государства, а также читайте в статье: Тайная помощь Папы Римского. Что не заметила Украина за скандальными заявлениями понтифика.

Темы: Папа РимскийУкраина
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