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ЕС закрепил непризнание паспортов РФ, выданных на оккупированных территориях Украины и Грузии

"Европейская правда"Четверг, 8 декабря 2022, 18:05
ЕС закрепил непризнание паспортов РФ, выданных на оккупированных территориях Украины и Грузии
паспорт РФ, иллюстративное фото Getty Images

Совет Европейского Союза в четверг принял решение о непризнании российских проездных документов, выданных на оккупированных территориях Украины и Грузии.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Согласно решению, российские проездные документы, выданные в оккупированных Россией областях Украины или на самопровозглашенных обособленных территориях Грузии, или лицам, которые там проживают, не будут считаться действительными проездными документами для получения визы или пересечения границ Шенгенской зоны.

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Российские проездные документы, выданные в этих регионах, уже не признаны, или находятся в процессе непризнания странами-членами ЕС. Это решение направлено на определение общего подхода, обеспечение надлежащего функционирования внешней границы и общей визовой политики, а также обеспечение безопасности стран-членов ЕС.

В Совете ЕС подчеркивают, что решение является ответом на "неспровоцированную и неоправданную военную агрессию России против Украины", а также "результатом одностороннего решения России признать независимость грузинских территорий - Абхазии и Южной Осетии - в 2008 году".

С начала незаконной аннексии Крыма, состоявшейся в марте 2014 года, Россия выдает российские загранпаспорта жителям полуострова. В апреле 2019 года эта практика распространилась на неподконтрольные украинской власти части Донецкой и Луганской областей, а в июле 2022 года - на оккупированные территории Херсонской и Запорожской областей.

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Как отмечает Совет Евросоюза, систематическая выдача российских паспортов на этих оккупированных территориях является еще одним нарушением норм международного права и территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины.

Чешское председательство в Совете ЕС и Европарламент достигли предварительной договоренности относительно решения о непризнании российских загранпаспортов, выданных на оккупированных территориях в Украине и Грузии, в середине ноября, после этого его утвердил Европарламент.

Решение вступает в силу со следующего дня после публикации в Официальном журнале ЕС.

Темы: ЕСРосcияоккупацияпаспорт
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