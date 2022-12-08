Европарламент и бельгийские города передают первые "генераторы надежды" для Украины
Европарламент вместе с городскими властями Брюсселя и еще нескольких бельгийских городов передает в Украину первые генераторы, собранные в рамках инициативы "Генераторы надежды".
Об этом сообщила президент Европарламента Роберта Метсола, пишет "Европейская правда".
#GeneratorsofHope from @Europarl_EN to Ukraine.
Today we join an increasing number of cities & towns by donating a generator with the first batch from Brussels & other Belgian cities to Ukraine.
Proud to lead an institution practicing solidarity with concrete action.
🇪🇺🇧🇪🇺🇦 pic.twitter.com/qSy7JvglIuРеклама:— Roberta Metsola (@EP_President) December 8, 2022
"Сегодня мы присоединились ко все большему количеству городов и городков, подарив генератор для Украины от себя - вместе с первой партией от Брюсселя и других бельгийских городов. Рада возглавлять институцию, которая проявляет солидарность конкретными действиями", - написала она.
Роберта Метсола не уточнила, сколько всего и каких устройств отправят в первой партии из Бельгии.
Напомним, Европарламент и Европейская ассоциация городов основали инициативу "Генераторы надежды", чтобы в больших объемах собирать генераторы для Украины. Помощь генераторами анонсировали также ряд отдельных стран и городов Европы, ЕС, Агентство США по международному развитию.
В Грузии низовая инициатива за восемь дней собрала средства на 200 генераторов для Украины.