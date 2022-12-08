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Европарламент и бельгийские города передают первые "генераторы надежды" для Украины

"Европейская правда"Четверг, 8 декабря 2022, 19:39
фото из Twitter Роберты Метсолы

Европарламент вместе с городскими властями Брюсселя и еще нескольких бельгийских городов передает в Украину первые генераторы, собранные в рамках инициативы "Генераторы надежды".

Об этом сообщила президент Европарламента Роберта Метсола, пишет "Европейская правда". 

"Сегодня мы присоединились ко все большему количеству городов и городков, подарив генератор для Украины от себя - вместе с первой партией от Брюсселя и других бельгийских городов. Рада возглавлять институцию, которая проявляет солидарность конкретными действиями", - написала она. 

Роберта Метсола не уточнила, сколько всего и каких устройств отправят в первой партии из Бельгии. 

Напомним, Европарламент и Европейская ассоциация городов основали инициативу "Генераторы надежды", чтобы в больших объемах собирать генераторы для Украины. Помощь генераторами анонсировали также ряд отдельных стран и городов Европы, ЕС, Агентство США по международному развитию.

ВИДЕО ДНЯ

В Грузии низовая инициатива за восемь дней собрала средства на 200 генераторов для Украины.

Темы: ЕвропарламентБельгияэлектроэнергия
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