Европарламент и бельгийские города передают первые "генераторы надежды" для Украины

Европарламент вместе с городскими властями Брюсселя и еще нескольких бельгийских городов передает в Украину первые генераторы, собранные в рамках инициативы "Генераторы надежды".

Об этом сообщила президент Европарламента Роберта Метсола, пишет "Европейская правда".

#GeneratorsofHope from @Europarl_EN to Ukraine.



Today we join an increasing number of cities & towns by donating a generator with the first batch from Brussels & other Belgian cities to Ukraine.



Proud to lead an institution practicing solidarity with concrete action.



🇪🇺🇧🇪🇺🇦 pic.twitter.com/qSy7JvglIu

Реклама: