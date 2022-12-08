Европарламент и бельгийские города передают первые "генераторы надежды" для Украины

Европарламент вместе с городскими властями Брюсселя и еще нескольких бельгийских городов передает в Украину первые генераторы, собранные в рамках инициативы "Генераторы надежды".

Об этом сообщила президент Европарламента Роберта Метсола, пишет "Европейская правда".

#GeneratorsofHope from @Europarl_EN to Ukraine.



Today we join an increasing number of cities & towns by donating a generator with the first batch from Brussels & other Belgian cities to Ukraine.



Proud to lead an institution practicing solidarity with concrete action.



🇪🇺🇧🇪🇺🇦 pic.twitter.com/qSy7JvglIu Реклама: December 8, 2022

"Сегодня мы присоединились ко все большему количеству городов и городков, подарив генератор для Украины от себя - вместе с первой партией от Брюсселя и других бельгийских городов. Рада возглавлять институцию, которая проявляет солидарность конкретными действиями", - написала она.

Роберта Метсола не уточнила, сколько всего и каких устройств отправят в первой партии из Бельгии.

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Напомним, Европарламент и Европейская ассоциация городов основали инициативу "Генераторы надежды", чтобы в больших объемах собирать генераторы для Украины. Помощь генераторами анонсировали также ряд отдельных стран и городов Европы, ЕС, Агентство США по международному развитию.

В Грузии низовая инициатива за восемь дней собрала средства на 200 генераторов для Украины.