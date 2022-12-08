Организаторы переворота в Германии вербовали новых членов с помощью "ясновидящих" - СМИ

У более полусотни обвиняемых в подготовке государственного переворота в Германии во время обысков изъяли винтовки, пистолеты калибра 9 мм, мечи, ножи, электрошокеры, боевые шлемы, приборы ночного видения и полицейское табельное оружие.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Spiegel.

Кроме того, по предварительной оценке, правоохранители изъяли более 130 тысяч евро наличными, а также значительное количество золота и серебра. Как пишет Spiegel, такое количество драгоценностей "поразило" правоохранителей.

По сообщениям, группа была разделена на гражданскую часть, которая имеет внутреннее название "Совет", и военную часть - "теневое правительство", которое между собой называли "Новая немецкая армия". Ячейки сети были также сформированы в Баден-Вюртемберге, Саксонии и Тюрингии.

В состав "Новой немецкой армии" вошли несколько бывших и по меньшей мере один действующий военнослужащий Бундесвера.

Среди членов сети - представители самых разных профессий: шеф-повар, мастер-кровельщик, летчик, юрист с докторской степенью, певец-тенор, врач (который отвечал за "духовные вопросы" и пожертвовал группе 20 тысяч евро). Также в сеть входили двое якобы ясновидящих, которые должны были проверять потенциальных соратников на "благонадежность".

По данным прокуратуры, подозреваемые члены сети объединены "глубоким неприятием государственных институтов и демократии в Германии", из-за чего они якобы планировали осуществить изменение системы силовым путем.

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Предварительные данные правоохранителей свидетельствуют, что сеть, которая планировала переворот в Германии, до последнего пыталась завербовать новых членов. Несколько представителей только 10 ноября провели конфиденциальную встречу на севере Германии, пытаясь завербовать полицейских. Федеральная прокуратура Германии имеет целью выяснить, соответствуют ли действия участников сети классификации преступления как государственной измены.

В Германии специальные полицейские силы в среду провели спецоперацию одновременно в 11 федеральных землях против правоэкстремистской организации, которая планировала похищать политиков и штурмовать Бундестаг. Сообщили о задержании 25 человек. Среди задержанных - россиянка и мужчина, который контактировал с представителями РФ. Среди причастных к группе есть и бывший депутат от AfD.

Посольство РФ отрицает связи с задержанными за подготовку путча в Германии.

О спецоперации и мятежниках читайте в статье: Свергнуть Шольца по советам РФ: как князь, экс-депутат и военные готовили путч в Германии.