Россияне атаковали Харьковщину: 4 пострадавших
Четверг, 8 декабря 2022, 21:19
Российские войска нанесли удар по Харьковской области, попали в частный дом, пострадало 4 человека.
Источник: глава Харьковской ОГА Олег Синегубов в Telegram, Суспільне, alerts.in.ua
Дословно Синегубов: "Российские оккупанты ударили по частному дому в Харьковском районе, возник пожар в частном домовладении.
К сожалению, есть пострадавший мужчина".
Детали: Перед этим Суспільне и телеграмм-каналы сообщили о взрывах в Харькове.
В городе и области была объявлена воздушная тревога.
Позже Синегубов сообщил, что стало известно о еще 3 раненых: мужчине и двух женщинах.
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Он уточнил, что часть российских ракет сбили силы ПВО, однако одна из ракет попала в частное домовладение.