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Россияне атаковали Харьковщину: 4 пострадавших

Катерина ТищенкоЧетверг, 8 декабря 2022, 20:19
Россияне атаковали Харьковщину: 4 пострадавших
последствия удара по Харьковщине 8 декабря, фото из Telegram Синегубова

Российские войска нанесли удар по Харьковской области, попали в частный дом, пострадало 4 человека.

Источник: глава Харьковской ОГА Олег Синегубов в Telegram, Суспільне, alerts.in.ua

 
последствия удара по Харьковщине 8 декабря, фото из Telegram Синегубова

Дословно Синегубов: "Российские оккупанты ударили по частному дому в Харьковском районе, возник пожар в частном домовладении.

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К сожалению, есть пострадавший мужчина".

Детали: Перед этим Суспільне и телеграмм-каналы сообщили о взрывах в Харькове.

В городе и области была объявлена воздушная тревога.

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Позже Синегубов сообщил, что стало известно о еще 3 раненых: мужчине и двух женщинах.

Он уточнил, что часть российских ракет сбили силы ПВО, однако одна из ракет попала в частное домовладение.

Темы: Харьковская областьвойна
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