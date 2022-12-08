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ЦИК не смогла признать нардепом преемника Левочкиной из ОПЗЖ

Елена РощинаЧетверг, 8 декабря 2022, 20:48
ЦИК не смогла признать нардепом преемника Левочкиной из ОПЗЖ
Верховная Рада Украины, фото из Facebook парламента

Центральная избирательная комиссия не смогла признать избранным народным депутатом Украины следующего по очередности после Юлии Левочкиной кандидата из списка партии "Оппозиционная платформа – За жизнь", потому что ОПЗЖ запрещена судом.

Источник: пресс-служба секретариата ЦИК по результатам заседания 8 декабря

Детали: В ЦИК поступило постановление Верховной Рады Украины от 1 декабря 2022 года, которым досрочно прекращены полномочия народного депутата Украины Юлии Левочкиной, в связи с личным заявлением о сложении ею депутатских полномочий. 

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Юлия Левочкина была избрана на внеочередных выборах народных депутатов Украины 21 июля 2019 года в общегосударственном многомандатном избирательном округе от политической партии "Оппозиционная платформа – За жизнь".

Решая вопрос о возможности замещения, то есть признания избранным народным депутатом Украины следующего по очередности кандидата от указанной политической партии, ЦИК учла решение Восьмого апелляционного административного суда от 20 июня 2022 года о запрете деятельности ОПЗЖ, оставленное без изменений постановлением Верховного Суда от 15 сентября 2022 года. 

ЦИК признала запрет деятельности партии "Оппозиционная платформа – За жизнь"

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обстоятельством, которое делает невозможным принятие комиссией решения о признании избранным народным депутатом Украины на внеочередных выборах в парламент 21 июля 2019 года в общегосударственном многомандатном избирательном округе следующего по очередности кандидата в народные депутаты Украины в избирательном списке указанной партии в соответствии с законом "О выборах народных депутатов Украины".

Справка: Юлия Левочкина была в списке ОПЗЖ в 2019 году 21-й. За ней шел Александр Колтунович, который в свое время был руководителем экономических программ организации "Украинский выбор" кума Путина и предателя Виктора Медведчука.

Предыстория: 

Темы: ЦИКВерховная РадаОПЗЖ
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