ЦИК не смогла признать нардепом преемника Левочкиной из ОПЗЖ
Центральная избирательная комиссия не смогла признать избранным народным депутатом Украины следующего по очередности после Юлии Левочкиной кандидата из списка партии "Оппозиционная платформа – За жизнь", потому что ОПЗЖ запрещена судом.
Источник: пресс-служба секретариата ЦИК по результатам заседания 8 декабря
Детали: В ЦИК поступило постановление Верховной Рады Украины от 1 декабря 2022 года, которым досрочно прекращены полномочия народного депутата Украины Юлии Левочкиной, в связи с личным заявлением о сложении ею депутатских полномочий.
Юлия Левочкина была избрана на внеочередных выборах народных депутатов Украины 21 июля 2019 года в общегосударственном многомандатном избирательном округе от политической партии "Оппозиционная платформа – За жизнь".
Решая вопрос о возможности замещения, то есть признания избранным народным депутатом Украины следующего по очередности кандидата от указанной политической партии, ЦИК учла решение Восьмого апелляционного административного суда от 20 июня 2022 года о запрете деятельности ОПЗЖ, оставленное без изменений постановлением Верховного Суда от 15 сентября 2022 года.
ЦИК признала запрет деятельности партии "Оппозиционная платформа – За жизнь"
обстоятельством, которое делает невозможным принятие комиссией решения о признании избранным народным депутатом Украины на внеочередных выборах в парламент 21 июля 2019 года в общегосударственном многомандатном избирательном округе следующего по очередности кандидата в народные депутаты Украины в избирательном списке указанной партии в соответствии с законом "О выборах народных депутатов Украины".
Справка: Юлия Левочкина была в списке ОПЗЖ в 2019 году 21-й. За ней шел Александр Колтунович, который в свое время был руководителем экономических программ организации "Украинский выбор" кума Путина и предателя Виктора Медведчука.
Предыстория:
- 20 июня 2022 года Восьмой апелляционный административный суд удовлетворил иск Министерства юстиции и запретил политическую партию "Оппозиционная платформа – за жизнь".
- ОПЗЖ, как и еще ряд запрещенных партий, оспаривали запрет их деятельности в Украине.
- 15 сентября Кассационный админсуд отклонил апелляционную жалобу партии "Оппозиционная платформа – За жизнь", таким образом окончательно запретив деятельность этой пророссийской политсилы в Украине.
- 30 ноября народный депутат от ОПЗЖ Юлия Левочкина решила сложить полномочия "в связи с семейными обстоятельствами".
- 1 декабря Верховная Рада прекратила полномочия народного депутата Юлии Левочкиной, которая является сестрой Сергея Левочкина, работавшего в свое время в аппаратах Леонида Кучмы и Виктора Януковича.