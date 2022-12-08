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ЦИК не смогла признать нардепом преемника Левочкиной из ОПЗЖ

Елена РощинаЧетверг, 8 декабря 2022, 21:48
Верховная Рада Украины, фото из Facebook парламента

Центральная избирательная комиссия не смогла признать избранным народным депутатом Украины следующего по очередности после Юлии Левочкиной кандидата из списка партии "Оппозиционная платформа – За жизнь", потому что ОПЗЖ запрещена судом.

Источник: пресс-служба секретариата ЦИК по результатам заседания 8 декабря

Детали: В ЦИК поступило постановление Верховной Рады Украины от 1 декабря 2022 года, которым досрочно прекращены полномочия народного депутата Украины Юлии Левочкиной, в связи с личным заявлением о сложении ею депутатских полномочий. 

Юлия Левочкина была избрана на внеочередных выборах народных депутатов Украины 21 июля 2019 года в общегосударственном многомандатном избирательном округе от политической партии "Оппозиционная платформа – За жизнь".

Решая вопрос о возможности замещения, то есть признания избранным народным депутатом Украины следующего по очередности кандидата от указанной политической партии, ЦИК учла решение Восьмого апелляционного административного суда от 20 июня 2022 года о запрете деятельности ОПЗЖ, оставленное без изменений постановлением Верховного Суда от 15 сентября 2022 года. 

ЦИК признала запрет деятельности партии "Оппозиционная платформа – За жизнь"

обстоятельством, которое делает невозможным принятие комиссией решения о признании избранным народным депутатом Украины на внеочередных выборах в парламент 21 июля 2019 года в общегосударственном многомандатном избирательном округе следующего по очередности кандидата в народные депутаты Украины в избирательном списке указанной партии в соответствии с законом "О выборах народных депутатов Украины".

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Справка: Юлия Левочкина была в списке ОПЗЖ в 2019 году 21-й. За ней шел Александр Колтунович, который в свое время был руководителем экономических программ организации "Украинский выбор" кума Путина и предателя Виктора Медведчука.

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Темы: ЦИКВерховная РадаОПЗЖ
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