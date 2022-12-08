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Президент Польши встретился с Тихановской и поддержал белорусскую оппозицию

"Европейская правда"Четверг, 8 декабря 2022, 22:06
Дуда и Тихановская, фото РАР

Президент Польши Анджей Дуда в четверг встретился с лидером белорусской демократической оппозиции Светланой Тихановской и выразил надежду, что его страна будет иметь границу со "свободной, суверенной, независимой Беларусью".

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на PAP.

Встреча между Дудой и Тихановской состоялась во Дворце Бельведер в Варшаве, после чего оба провели совместную пресс-конференцию. На ней польский президент подчеркнул, что поляки и белорусы "из одного культурного стопа" и их объединяют традиции, культура и история.

Дуда отметил, что приезд представителей белорусской оппозиции в Бельведер является прежде всего символом того, что Польша приветствует их всем сердцем. "Я хотел бы, чтобы вы почувствовали, что вы со своими братьями", - добавил он.

Глава Польши отметил, что для поляков и для Польши, если где-то и есть свободная, не далекая, суверенная Беларусь, то именно в этой демократической оппозиции.

"Мы хотим иметь границу со свободной, суверенной, независимой Беларусью, общество которой, братский народ, решает за себя. Мы не хотим иметь границу с оккупированной территорией, где стоит российская армия, которая воюет со свободным, суверенным обществом. Мы поддерживаем вас и будем поддерживать, чтобы вы восстановили свою свободную, суверенную, независимую Родину, но пока этого не произошло, мы всегда рады видеть вас здесь, с нами, и пусть это всегда будет для вас вторым домом", - подчеркнул он.

Говоря о войне в Украине, Дуда пообещал сделать все, чтобы свидетельства о том, что настоящие белорусы не с русскими и никогда не смирятся с российской оккупацией, постоянно транслировались по миру.

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Президент Польши не впервые встречается с лидером оппозиции Беларуси. Одна из последних их встреч состоялась в июле, также Дуда и Тихановская несколько раз вели телефонные разговоры.

Светлана Тихановская баллотировалась на выборах президента Беларуси в 2020 году вместо мужа Сергея, который был задержан во время предвыборной кампании и в декабре 2021-го приговорен к 18 годам заключения.

Выборы 2020 года были признаны сфальсифицированными в пользу Лукашенко, который устроил репрессии против несогласных протестующих. С тех пор Тихановская находится за границей, где осуществляет фактическую политическую деятельность как признанная рядом западных государств легитимная представительница Беларуси.

В августе Тихановская объявила о создании "коллективного исполнительного органа" - Объединенного переходного кабинета, а также предложила Зеленскому установить дипотношения с ним. "Европейская правда" подробно объясняла, когда и как Украине стоит признать правительство Тихановской, и зачем это делать.

Темы: ПольшаБеларусьТихановская
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