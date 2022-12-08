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Спецназ Косово зашел в сербский регион на фоне напряженности с Сербией

"Европейская правда"Четверг, 8 декабря 2022, 22:51
Бронированный автомобиль сил спецназначения Косово ФОТО: KOSOVO ONLINE

Более 200 спецназовцев частично признанного Косово на бронированных автомобиля зашли на территорию муниципалитета Северная Митровица, где большинство населения составляют сербы.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Kosovo-Online.

По словам корреспондента издания, силы специального назначения Косово заблокировали весь муниципалитет. Они объясняют присутствие необходимостью обеспечить безопасность.

Во время вхождения сил в Северную Митровицу косовские спецназовцы бросили две шумовые гранаты. Несмотря на это, обстановка в муниципалитете напряженная, но спокойная.

Перед этим полиция частично признанного Косово объявила об увеличении в грядущие дни присутствия в северных муниципалитетах, где проживают преимущественно косовские сербы.

"Учитывая нынешнюю ситуацию и тенденции в северных муниципалитетах, полиция увеличит свое присутствие на севере", - так в силовом ведомстве объяснили этот шаг.

Он происходит на фоне роста напряженности на севере Косово, где несколько дней назад косовскими силовиками были фактически захвачены избирательные органы муниципалитетов на фоне предстоящих перевыборов. Их причиной, напомним, стало объявление местной партией "Сербский список", тесно сотрудничающей с Белградом, бойкота косовских властей.

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На выборах, которые должны состояться 18 декабря, в случае продолжения бойкота могут победить сербы, ориентированные на сотрудничество с Приштиной. В Сербии опасаются, что такие события могут ослабить их влияние на севере Косово. Ранее, напомним, "Сербский список" уже отказался от бойкота в косовском парламенте.

Напряженность в отношениях между Сербией и Косово возникла из-за решения последней штрафовать сербов, которые пользуются сербскими автомобильными номерами. Косовские сербы сначала отреагировали бойкотом косовских органов власти, а затем обещали ответить масштабными акциями протеста.

В конце ноября конфликта удалось избежать при посредничестве ЕС, однако этот успех выглядит очень сомнительным. Читайте больше в статье: Иллюзия компромисса: как уладили конфликт между Сербией и Косово и когда будет следующий.

Темы: КосовоСербия
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