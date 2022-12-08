Россия созывает Совбез ООН из-за западных поставок оружия Украине

Россия инициировала 9 декабря созыв Совбеза ООН, чтобы обсудить поставки Украине вооружений Западом.

Источник: Укринформ со ссылкой на секретариат Совбеза

Детали: Заседание состоится в пятницу в 15:00 по восточноамериканскому времени (в 22:00 по Киеву).

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Напомним: Аналитики Института изучения войны (ISW) убеждены, что российский президент не заинтересован в переговорах с Украиной, которые могли бы привести к устойчивому миру.