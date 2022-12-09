Россия созывает Совбез ООН из-за западных поставок оружия Украине
Пятница, 9 декабря 2022, 00:14
Россия инициировала 9 декабря созыв Совбеза ООН, чтобы обсудить поставки Украине вооружений Западом.
Источник: Укринформ со ссылкой на секретариат Совбеза
Детали: Заседание состоится в пятницу в 15:00 по восточноамериканскому времени (в 22:00 по Киеву).
Напомним: Аналитики Института изучения войны (ISW) убеждены, что российский президент не заинтересован в переговорах с Украиной, которые могли бы привести к устойчивому миру.
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