Арестованная яхта российского олигарха исчезла из итальянского порта – The Guardian

Роскошная яхта российского олигарха, конфискованная в рамках санкций ЕС, загадочно исчезла из порта на итальянском острове Сардиния летом этого года.

Источник: The Guardian

Детали: 22-метровая яхта Aldabra принадлежит Дмитрию Мазепину, миллиардеру, владельцу компании по производству минеральных удобрений и отцу бывшего гонщика Формулы-1 Никиты Мазепина.

Судно, стоимость которого колеблется от 700 тысяч до 1 млн евро, было пришвартовано в порту Ольвия и арестовано в марте, когда Мазепин попал в санкционный список через несколько недель после начала вторжения России в Украину.

Яхта оставалась там до июня, а исчезла за несколько часов до того, как было официально подтверждено, что она принадлежит Мазепину.

"Мазепин знал, что он был в списке, но сумел максимально использовать период, в течение которого мы работали над тем, чтобы установить, что яхта принадлежит ему, поскольку мы должны были исследовать цепочку владения, - сообщил источник в подразделении финансовой полиции Сардинии. - Мы были в процессе подтверждения (права собственности - ред.), когда ее забрали".

Полиция заявила, что Мазепин нанял иностранную компанию, которая в свою очередь наняла сардинского капитана, чтобы вывести яхту из Италии.

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Расследование под руководством Карло Лаццари из финансовой полиции Ольвии установило, что яхта сделала остановку в небольшом порту Бизерта в Тунисе, но ее текущее местонахождение неизвестно.

Полиция заявила, что Мазепину, компании, которая занималась организацией плавания, и капитану, который утверждал, что не знал, что судно принадлежит олигарху, грозит штраф в размере до 500 тысяч евро за незаконный вывод судна из Италии.

Это первый случай в Италии, когда россиянину с замороженными в стране активами удалось избежать санкций ЕС.

Напомним: Итальянские власти арестовали виллу Rocky Ram на Сардинии, связанную с 23-летним российским гонщиком "Формулы-1" Никитой Мазепиным и его отцом, миллиардером Дмитрием Мазепиным, гендиректором "Уралхима".