Днепропетровщина: россияне били из "Градов" и тяжелой артиллерии по трем громадам

Российские оккупационные войска ночью обстреливали Никопольский район из "Градов" и тяжелой артиллерии.

Источник: глава военной администрации Днепропетровской области Валентин Резниченко

Прямая речь: "Накрыли огнем Мировскую, Червоногригорьевскую и Никопольскую громады.

Реклама:

Люди уцелели".

Детали: В Червоногригорьевской громаде побиты несколько частных домов и гаражей, оборвана линия электропередач. В других - детали обстрелов выясняют соответствующие службы.