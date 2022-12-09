Днепропетровщина: россияне били из "Градов" и тяжелой артиллерии по трем громадам
Пятница, 9 декабря 2022, 06:46
Российские оккупационные войска ночью обстреливали Никопольский район из "Градов" и тяжелой артиллерии.
Источник: глава военной администрации Днепропетровской области Валентин Резниченко
Прямая речь: "Накрыли огнем Мировскую, Червоногригорьевскую и Никопольскую громады.
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Люди уцелели".
Детали: В Червоногригорьевской громаде побиты несколько частных домов и гаражей, оборвана линия электропередач. В других - детали обстрелов выясняют соответствующие службы.