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Днепропетровщина: россияне били из "Градов" и тяжелой артиллерии по трем громадам

Ольга ГлущенкоПятница, 9 декабря 2022, 07:46
иллюстративное фото обстрелов, фото с тг Резниченко

Российские оккупационные войска ночью обстреливали Никопольский район из "Градов" и тяжелой артиллерии.

Источник: глава военной администрации Днепропетровской области Валентин Резниченко

Прямая речь: "Накрыли огнем Мировскую, Червоногригорьевскую и Никопольскую громады.

Люди уцелели".

Детали: В Червоногригорьевской громаде побиты несколько частных домов и гаражей, оборвана линия электропередач. В других - детали обстрелов выясняют соответствующие службы.

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Темы: Днепропетровская областьобстрелвойна
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