Нидерланды предоставят Украине оборудование и запчасти для ремонта энергосетей

Нидерланды передадут Украине трансформаторы, коммутационные компоненты и кабели, которые необходимы для восстановления энергетической инфраструктуры.

Об этом говорится в заявлении нидерландского правительства, пишет "Европейская правда".

"Этот вклад является частью 180 миллионов евро, которые Кабинет министров выделил для помощи Украине пережить зиму, из которых 18 миллионов евро предназначены для ремонта жизненно важной инфраструктуры. Ущерб, нанесенный электросети и другим важным объектам инфраструктуры, недавно еще больше усилился в результате российских бомбардировок. В результате часть населения Украины регулярно не имеет доступа к электричеству, теплу и/или воде", - говорится в заявлении.

Нидерланды работают вместе с Европейской комиссией над организацией логистики. Транспортировка в Украину компенсируется организацией гуманитарной помощи ЕС.

"Из-за российских бомбардировок украинцы сейчас сталкиваются с чрезвычайно суровой зимой. Многие остались без тепла и электричества. Поставляя трансформаторы, кабели и другие товары, мы помогаем облегчить эти страдания. Мы были с Украиной с самого начала войны. Мы будем продолжать это делать", - заявила министр по внешней торговле и сотрудничеству в целях развития Лизье Шрайнемахер.

Ранее сообщалось, что Словакия в декабре планирует передать Украине около 300 электрогенераторов.

Польша передала 42 километра кабеля, 259 трансформаторов, ограничители потока, разъединители.