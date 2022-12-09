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США предоставят Украине новый пакет военной помощи на сумму $275 млн - СМИ

"Европейская правда"Пятница, 9 декабря 2022, 08:31
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Соединенные Штаты готовятся направить Украине пакет военной помощи на сумму $275 миллионов, предлагающий новые возможности для борьбы с беспилотниками и усиления противовоздушной обороны.

Как сообщает "Европейская правда", об этом пишет Reuters со ссылкой на источники.

Пакет может быть объявлен уже в пятницу. Ожидается, что Пентагон в него ракеты для пусковых установок высокомобильных артиллерийских ракетных систем (HIMARS), 155-мм боеприпасы, военные автомобили Humvee и генераторы.

Содержание и размер пакетов помощи могут меняться до того, как они будут подписаны президентом.

275 миллионов долларов будут покрыты за счет президентских полномочий на сокращение вооружений (PDA), которые позволяют Соединенным Штатам быстро передавать оборонные товары и услуги из запасов без одобрения Конгресса в ответ на чрезвычайную ситуацию.

Напомним, Нижняя палата американского Конгресса - Палата представителей - поддержала принятие Закона о полномочиях в области национальной обороны (NDAA) на 2023 финансовый год, который предусматривает 858 миллиардов долларов бюджета на оборону.

В рекордном в истории США оборонном бюджете предусмотрено, среди прочего, выделение не менее 800 миллионов долларов военной помощи Украине - это на 500 миллионов больше, чем просила администрация Байдена в начале этого года.

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Темы: СШАУкраинавойна
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