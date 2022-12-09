Сербия заявила о возможном введении в Косово подразделений своих силовых структур после того, как подразделения косовской полиции вошли в северные регионы Косово накануне.

Об этом пишет "Балканский обозреватель", сообщает "Европейская правда".

Соответствующее заявление сделал руководитель Управления по делам Косово и Метохии правительства Сербии Петар Петкович поздно вечером 8 декабря на экстренной пресс-конференции в Белграде.

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Петкович подчеркнул, что косовские власти совершили "незаконные и насильственные действия, направленные на оккупацию севера Косово и Метохии".

"По нашим данным, более 300-350 полицейских, некоторые патрулировали в бронежилетах, некоторые члены ROSU (отряд специального назначения полиции Косово) с длинными стволами, в полном военном снаряжении и с бронетехникой около 20:30 вторглись на север Косово..., затем заблокировали всю Косовскую Митровицу", - заявил он.

По словам Петковича, цель премьер-министра Косово - "длинными стволами заставить провести незаконные выборы" в четырех муниципалитетах на севере Косово.

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"Учитывая то, что Курти (премьер-министр Косово. - Ред.) хочет спровоцировать насилие и изгнать сербов из Косово и Метохии, Белград рассмотрит возможность возвращения до 1000 сотрудников наших сил безопасности в Косово и Метохию согласно резолюции 1244 (Совета Безопасности ООН. - Ред.). Мы не допустим еще одной "Бури" (военная операция Хорватии 1995 года против сербских образований. - Ред.), изгнания наших людей и страданий нашего народа в Косово и Метохии", - сказал он.

По словам Петковича, нормы резолюции 1244 позволяют вернуть Белграду в Косово согласованное количество военного и полицейского персонала для поддержания связи с международной гражданской миссией и международными силами безопасности, разминирования, охраны сербских святынь, несения службы на пограничных пунктах.

На 18 декабря в четырех северных районах власти Косово назначили проведение внеочередных выборов после того, как местные руководители-сербы подали в отставку из-за несогласия с требованиями Приштины о перерегистрации автомобилей с сербских на косовские номера.

8 декабря спецназовцы частично признанного Косово на бронированных автомобилях зашли на территорию муниципалитета Северная Митровица, где большинство населения составляют сербы, чтобы "обеспечить безопасность".

Несколько дней назад полиция насильно зашла в избирательные органы муниципалитетов на фоне предстоящих перевыборов.

Партия "Сербский список", которая тесно сотрудничает с Белградом, объявила бойкот выборам. В таком случае шансы на победу имеют сербы, ориентированные на сотрудничество с Приштиной. Ранее "Сербский список" отказался от бойкота в косовском парламенте.