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"Европейская правда"Пятница, 9 декабря 2022, 08:59
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США намерены в пятницу ввести новые санкции против России в связи с использованием РФ иранских беспилотников в Украине и нарушением прав человека.

Об этом сообщило издание The Wall Street Journal со ссылкой на источники, пишет "Европейская правда".

Основная часть запланированных санкций будет введена в соответствии с глобальным "Законом Магнитского". С его помощью США привлекают к ответственности высокопоставленных правительственных, военных и деловых чиновников, обвиняемых в нарушении прав человека и коррупции.

Санкции заморозят любые активы, находящиеся под юрисдикцией США, и наложат запрет на поездки в США и на деловые отношения с ними. 

Для правительственных и деловых чиновников эти меры могут усложнить их международные поездки и финансирование.

Среди тех, кто попадет под санкции - чиновники, которые, вероятно, ответственны за российские фильтрационные лагеря для украинцев.

Отдельно администрация Байдена планирует ударить по нескольким предприятиям российской оборонной промышленности, связанных с передачей иранских военных беспилотников для использования по целям в Украине.

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Кроме того, США подготовили санкции против Центральной избирательной комиссии России, которая управляет системой выборов, считающейся на Западе мошеннической.

Администрация Байдена также собирается наложить санкции на около 170 преимущественно китайских организаций, которые вероятно причастны к незаконному вылову рыбы в Тихом океане.

По данным агентства Bloomberg, Великобритания объявит о новом пакете санкций против России в пятницу.

7 декабря в среду Еврокомиссия объявила о девятом пакете санкций против России за развязанную ею войну, который предлагает утвердить странам-членам.

Темы: СШАсанкцииРосcия
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