ВСУ уже уничтожили 93 390 оккупантов, за сутки убито 310 захватчиков - Генштаб
Пятница, 9 декабря 2022, 08:55
За минувшие сутки Вооруженные силы уничтожили 310 оккупантов, общее количество убитых захватчиков с начала агрессии достигло 93 390 военных.
Источник: Генштаб ВСУ в Facebook
Детали: Общие боевые потери противника с 24.02 по 09.12 ориентировочно составили:
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- личного состава - около 93 390 (+310) человек ликвидировано,
- танков - 2937 (+0) ед,
- боевых бронированных машин - 5912 (+1) ед,
- артиллерийских систем - 1926 (+1) ед,
- РСЗО - 395 (+0) ед,
- средств ПВО - 211 (+0) ед,
- самолетов - 281 (+0) ед,
- вертолетов - 264 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 1603 (+0),
- крылатых ракет - 592 (+0),
- кораблей/катеров - 16 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 4531 (+3) ед,
- специальной техники - 164 (+0).