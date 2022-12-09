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ВСУ уже уничтожили 93 390 оккупантов, за сутки убито 310 захватчиков - Генштаб

Станислав ПогориловПятница, 9 декабря 2022, 09:55
Фото: Генштаб ЗСУ

За минувшие сутки Вооруженные силы уничтожили 310 оккупантов, общее количество убитых захватчиков с начала агрессии достигло 93 390 военных.

Источник: Генштаб ВСУ в Facebook

Детали: Общие боевые потери противника с 24.02 по 09.12 ориентировочно составили:

  • личного состава - около 93 390 (+310) человек ликвидировано,
  • танков - 2937 (+0) ед,
  • боевых бронированных машин - 5912 (+1) ед,
  • артиллерийских систем - 1926 (+1) ед,
  • РСЗО - 395 (+0) ед,
  • средств ПВО - 211 (+0) ед,
  • самолетов - 281 (+0) ед,
  • вертолетов - 264 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 1603 (+0),
  • крылатых ракет - 592 (+0),
  • кораблей/катеров - 16 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 4531 (+3) ед,
  • специальной техники - 164 (+0).

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Темы: войнаУкраинаРосcия
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