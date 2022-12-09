Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Британская разведка: Россия могла начать использовать иранские беспилотники из новой партии

"Европейская правда"Пятница, 9 декабря 2022, 10:03
скриншот

Разведка Великобритании считает, что Россия могла начать использовать против Украины иранские беспилотники из новой партии.

Об этом говорится в разведывательном обзоре министерства обороны Великобритании в пятницу, сообщает "Европейская правда".

Отмечается, что впервые за последние три недели появились сообщения об атаках беспилотных летательных аппаратов, предоставленных Ираном. Разведка отмечает, что эти данные еще следует проверить, но вполне вероятно, что Россия исчерпала свой предыдущий запас из нескольких сотен Shahed-131 и 136 и теперь получила пополнение.

6 декабря 2022 года украинский Генштаб сообщил о сбитых 17 БПЛА, включая 14 Shahed-136. 7 декабря 2022 года украинские официальные лица сообщили об использовании предоставленных Ираном БПЛА против Запорожской и Днепропетровской областей.

"Последнее сообщение о сбитых иранских Shahed-136 в Украине поступило 17 ноября 2022 года. Если информация подтвердится, то вполне возможно, что Россия возобновила атаки с помощью недавно поставленных БПЛА", - говорится в сводке.

На днях СМИ сообщали, что Россия снова заказала у Ирана сотни беспилотников и баллистических ракет, которые планирует использовать в войне против Украины.

Читайте также: Вторые санкции мира: удастся ли Западу скорректировать внешнюю политику Ирана

ВИДЕО ДНЯ
Темы: Великобританиявойна
Реклама:
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой. Правила публикации комментариев
Главное сегодня

фотоСБУ разоблачила еще одного пособника врага в рясе

видеоАзовец "Редис" передал послание из Турции

США неформально одобрили удары Украины внутри РФ - СМИ

Постпред Британии при ООН ответила на российские упреки о поставках оружия Украине

видеоЧетвертьфинал ЧМ-22: серии пенальти в обоих матчах, сенсационный вылет Бразилии

Столтенберг боится, что война в Украине может перерасти в войну между НАТО и Россией

Все новости...
Великобритания
Британия построит истребитель нового поколения с Италией и Японией
Россия построила оборону на участке 60 км в районе Сватово - разведка Британии
Британия объявит новые антироссийские санкции в пятницу - Bloomberg
Последние новости
12:02
Вице-президента Европарламента исключили из партии из-за громкого коррупционного расследования
11:54
1,3 млн человек начали учить украинский: какие языки были популярны в Duolingo в этом году
11:53
фотоСБУ разоблачила еще одного пособника врага в рясе
11:52
Херсонскую область за сутки обстреляли более 50 раз: 2 погибших, 8 раненых
11:33
Омбудсмен рассказал, сколько украинских пленных удерживают в оккупированной Оленовке
11:11
видеоАзовец "Редис" передал послание из Турции
10:57
фотоВ Киеве в киоске быстрого питания взорвался газовый баллон: 5 пострадавших
10:56
Журналистов Ukraіner вызывают в прокуратуру из-за сбора на восстановление фермы в Харьковской области
10:41
Из-за ночных атак россиян в Одессе отключены от электроэнергии все потребители
10:38
США неформально одобрили удары Украины внутри РФ - СМИ
Все новости...