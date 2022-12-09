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Британская разведка: Россия могла начать использовать иранские беспилотники из новой партии

"Европейская правда"Пятница, 9 декабря 2022, 09:03
Британская разведка: Россия могла начать использовать иранские беспилотники из новой партии
скриншот

Разведка Великобритании считает, что Россия могла начать использовать против Украины иранские беспилотники из новой партии.

Об этом говорится в разведывательном обзоре министерства обороны Великобритании в пятницу, сообщает "Европейская правда".

Отмечается, что впервые за последние три недели появились сообщения об атаках беспилотных летательных аппаратов, предоставленных Ираном. Разведка отмечает, что эти данные еще следует проверить, но вполне вероятно, что Россия исчерпала свой предыдущий запас из нескольких сотен Shahed-131 и 136 и теперь получила пополнение.

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6 декабря 2022 года украинский Генштаб сообщил о сбитых 17 БПЛА, включая 14 Shahed-136. 7 декабря 2022 года украинские официальные лица сообщили об использовании предоставленных Ираном БПЛА против Запорожской и Днепропетровской областей.

"Последнее сообщение о сбитых иранских Shahed-136 в Украине поступило 17 ноября 2022 года. Если информация подтвердится, то вполне возможно, что Россия возобновила атаки с помощью недавно поставленных БПЛА", - говорится в сводке.

На днях СМИ сообщали, что Россия снова заказала у Ирана сотни беспилотников и баллистических ракет, которые планирует использовать в войне против Украины.

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Темы: Великобританиявойна
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