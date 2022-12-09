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В Германии рассылают фейковые письма от генконсульства с предложением воевать в Украине - МИД

"Европейская правда"Пятница, 9 декабря 2022, 10:47

На почтовые адреса граждан Германии начали поступать письма якобы от имени генерального консульства Украины в Дюссельдорфе с предложением за денежное вознаграждение присоединиться к иностранному легиону в Украине.

Об этом сообщил представитель МИД Олег Николенко на своей странице в Facebook, пишет "Европейская правда".

"Указанные письма - подделка. Никаких таких сообщений украинское консульское учреждение не посылало. Консулы уже обратились в немецкую полицию для проведения расследования", - говорится в сообщении.

 

В МИД отметили, что рассматривают рассылку фейковых писем как часть дезинформационной кампании врага, которая имеет целью дискредитировать украинскую дипломатию, подорвать поддержку Украины со стороны Германии и ее граждан.

Напомним, неизвестные прислали на электронный адрес посольства Украины в Молдове сообщение о якобы минировании - проверка полиции показала, что угрозы оказались ненастоящими.

На прошлой неделе в среду днем стало известно, что сотрудник посольства Украины в Мадриде получил незначительные ранения в результате взрыва пакета в помещении диппредставительства, который адресовали послу. Известно, что в Испании предварительно квалифицировали инцидент как террористическое преступление.

После теракта в Испании в посольства в Венгрии, Нидерландах, Польше, Хорватии, Италии, генеральных консульств в Неаполе и Кракове, а также в консульство в Брно поступили окровавленные пакеты. В пакетах были глаза животных, а сами пакеты были пропитаны жидкостью характерного цвета и имели соответствующий запах.

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По состоянию на 7 декабря был зафиксирован уже 31 случай в 15 странах, когда украинские дипломаты получают угрозы.

Подробнее о событиях в Испании читайте в статье Почта 155-го калибра: как взрыв в посольстве Украины должен изменить политику Испании

Темы: ГерманиявойнаУкраина
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