Россияне выбивают "лояльность" от работников ЗАЭС пытками - Энергоатом

Оккупанты применяют физические издевательства над работниками Запорожской АЭС, чтобы добиться "лояльности" к себе, сообщили в Энергоатоме.

Источник: пресс-служба Энергоатома

Детали: В частности, 8 декабря россияне в присутствии работников сильно избили начальника управления социальных программ Алексея Трубенкова и его заместителя Юрия Андросова. После этого их вывезли в неизвестном направлении.

Кроме того, оккупанты задержали и "бросили на подвал" начальника смены ЗАЭС Константина Бейнера, который является лицензированным лицом и непосредственно отвечает за ядерную и радиационную безопасность.

В Энергоатоме говорят, что такими действиями оккупанты пытаются добиться лояльности к себе от персонала станции, а также увеличить количество переводов работников в подчиненную Росатому фейковую структуру "Эксплуатирующая организация Запорожской АЭС".

Поскольку персонал сопротивляется, не желая сотрудничать с оккупантами, россияне усиливают репрессии, применяя физические издевательства над людьми.

Что предшествовало: 8 декабря россияне, оккупировавшие Запорожскую АЭС, завезли туда несколько реактивных систем залпового огня "Град", что может свидетельствовать о подготовке провокаций.