Россияне выбивают "лояльность" от работников ЗАЭС пытками - Энергоатом
Оккупанты применяют физические издевательства над работниками Запорожской АЭС, чтобы добиться "лояльности" к себе, сообщили в Энергоатоме.
Источник: пресс-служба Энергоатома
Детали: В частности, 8 декабря россияне в присутствии работников сильно избили начальника управления социальных программ Алексея Трубенкова и его заместителя Юрия Андросова. После этого их вывезли в неизвестном направлении.
Кроме того, оккупанты задержали и "бросили на подвал" начальника смены ЗАЭС Константина Бейнера, который является лицензированным лицом и непосредственно отвечает за ядерную и радиационную безопасность.
В Энергоатоме говорят, что такими действиями оккупанты пытаются добиться лояльности к себе от персонала станции, а также увеличить количество переводов работников в подчиненную Росатому фейковую структуру "Эксплуатирующая организация Запорожской АЭС".
Поскольку персонал сопротивляется, не желая сотрудничать с оккупантами, россияне усиливают репрессии, применяя физические издевательства над людьми.
Что предшествовало: 8 декабря россияне, оккупировавшие Запорожскую АЭС, завезли туда несколько реактивных систем залпового огня "Град", что может свидетельствовать о подготовке провокаций.