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Россияне выбивают "лояльность" от работников ЗАЭС пытками - Энергоатом

Станислав ПогориловПятница, 9 декабря 2022, 11:33
Россияне выбивают лояльность от работников ЗАЭС пытками - Энергоатом
Фото: Энергоатом

Оккупанты применяют физические издевательства над работниками Запорожской АЭС, чтобы добиться "лояльности" к себе, сообщили в Энергоатоме.

Источник: пресс-служба Энергоатома

Детали: В частности, 8 декабря россияне в присутствии работников сильно избили начальника управления социальных программ Алексея Трубенкова и его заместителя Юрия Андросова. После этого их вывезли в неизвестном направлении.

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Кроме того, оккупанты задержали и "бросили на подвал" начальника смены ЗАЭС Константина Бейнера, который является лицензированным лицом и непосредственно отвечает за ядерную и радиационную безопасность.

В Энергоатоме говорят, что такими действиями оккупанты пытаются добиться лояльности к себе от персонала станции, а также увеличить количество переводов работников в подчиненную Росатому фейковую структуру "Эксплуатирующая организация Запорожской АЭС".

Поскольку персонал сопротивляется, не желая сотрудничать с оккупантами, россияне усиливают репрессии, применяя физические издевательства над людьми.

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Что предшествовало: 8 декабря россияне, оккупировавшие Запорожскую АЭС, завезли туда несколько реактивных систем залпового огня "Град", что может свидетельствовать о подготовке провокаций.

Темы: ЗАЭСвойнаРосcияУкраина
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