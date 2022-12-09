У организаторов путча в Германии нашли список "врагов": в нем журналисты, топ-политики и глава МИД

У подозреваемого, принадлежавшего к группе заговорщиков, планировавших государственный переворот в Германии, нашли список "врагов", в который вошли высокопоставленные политики и журналисты.

Об этом пишет издание TAZ, сообщает "Европейская правда".

По информации издания, в списке были 18 имен. Среди них семеро депутатов Бундестага, которым Федеральное управление уголовной полиции сообщило об этом в среду утром.

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Согласно информации, в список вошли министр иностранных дел Анналена Бербок, председатель СДПГ Саския Эскен, генеральный секретарь СДПГ Кевин Кюнерт, лидер партии ХДС и парламентской фракции партии Фридрих Мерц, бывший кандидат в канцлеры, топ-политик ХДС Армин Лашет.

Лидер СДПГ Саския Эскен в ответ на обнародованную информацию заявила, что "мы не должны недооценивать опасность, которую представляют насильственные "рейхсбюргеры". "Эти люди не просто фантазируют о теории заговора. У них были конкретные планы, которые они были готовы реализовать", - сказала Эскен.

Согласно расследованию генерального прокурора, некоторые из подозреваемых планировали проникнуть в немецкий Бундестаг с небольшой вооруженной группой, чтобы захватить присутствующих там членов федерального правительства и депутатов.

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Согласно оценке риска, проведенной Управлением федеральной криминальной полиции для парламента, на сегодня угрозы для людей, чьи имена фигурируют в списке, нет.

В Германии специальные полицейские силы в среду провели спецоперацию одновременно в 11 федеральных землях против правоэкстремистской организации, которая планировала похищать политиков и штурмовать Бундестаг. Сообщили о задержании 25 человек. Среди задержанных - россиянка и мужчина, который контактировал с представителями РФ. Среди причастных к группе есть и бывший депутат от AfD.

О спецоперации и заговорщиках читайте в статье: Свергнуть Шольца по советам РФ: как князь, экс-депутат и военные готовили путч в Германии.