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В Германии словом года выбрали фразу Шольца о войне в Украине

"Европейская правда"Пятница, 9 декабря 2022, 12:40
В Германии словом года выбрали фразу Шольца о войне в Украине
олаф шольц, Getty Images

Общество немецкого языка, которое выбирает слово года, признало Zeitenwende словом года в немецком языке - канцлер Германии Олаф Шольц использовал его в контексте войны России против Украины.

Об этом говорится на сайте общества в пятницу, сообщает "Европейская правда".

Zeitenwende переводится как "поворотный момент". 

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"Это слово, которое не является новым и означает начало христианской эры, но в более общем смысле также и любой переход к новой эре, активно использовалось во втором значении канцлером Шольцом. Российское вторжение в Украину 24 февраля 2022 года стало "поворотным моментом в истории нашего континента".  В этом же контексте Федеральный президент Штайнмайер говорил об "эпохальном переломе", - говорится в пояснении общества. 

Второе место по версии жюри заняла фраза Krieg um Frieden - "война за мир".

"Также российско-украинской войны касается, казалось бы, абсурдное выражение "война за мир". Для московской пропаганды это - специальная военная операция, для многих, особенно в НАТО, - просто захватническая война. Даже в политических партиях с пацифистскими традициями распространялась мысль о необходимости предоставления Украине вооруженной поддержки для защиты ее государственной целостности, а впоследствии и достижения длительного мира в Восточной Европе", - объясняет общество.

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Темы: ГерманияШольцУкраинавойна
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