Российского оппозиционера Яшина приговорили к 8,5 годам колонии за стрим о Буче
Российского оппозиционного политика Илью Яшина в РФ Мещанский суд в Москве приговорил к 8 с половиной годам колонии общего режима.
Источник: Meduza
Детали: Яшина осудили по обвинению в распространению "фейков" о российской армии.
Также суд запретил ему после отбытия наказания в течение четырех лет пользоваться интернетом. Государственный обвинитель требовал приговорить политика к девяти годам колонии.
Дело против Яшина возбудили из-за стрима, в котором он рассказывал об убийстве мирных жителей в Буче в Киевской области во время российской оккупации.
По версии обвинения, политик распространял "заведомо ложную информацию" по "мотивам политической ненависти", хотя "знал", что Россия принимает меры "по поддержанию мира и безопасности".
Яшина отправили под арест по делу о "фейках" в середине июля. Он своей вины в суде не признал.
Оголошення вироку суду російському опозиціонеру Іллі Яшину. Він отримав 8,5 років колонії pic.twitter.com/uunE1hort9— Українська правда ✌ (@ukrpravda_news) December 9, 2022