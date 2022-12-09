Российского оппозиционера Яшина приговорили к 8,5 годам колонии за стрим о Буче

Российского оппозиционного политика Илью Яшина в РФ Мещанский суд в Москве приговорил к 8 с половиной годам колонии общего режима.

Источник: Meduza

Детали: Яшина осудили по обвинению в распространению "фейков" о российской армии.

Также суд запретил ему после отбытия наказания в течение четырех лет пользоваться интернетом. Государственный обвинитель требовал приговорить политика к девяти годам колонии.

Дело против Яшина возбудили из-за стрима, в котором он рассказывал об убийстве мирных жителей в Буче в Киевской области во время российской оккупации.

По версии обвинения, политик распространял "заведомо ложную информацию" по "мотивам политической ненависти", хотя "знал", что Россия принимает меры "по поддержанию мира и безопасности".

Яшина отправили под арест по делу о "фейках" в середине июля. Он своей вины в суде не признал.

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