Бэнкси стал почетным гражданином Ирпеня

Ирпенский городской голова Александр Маркушин сообщил, что сессия горсовета приняла решение о присвоении звания "Почетный гражданин Ирпеня" британской звезде стрит-арта Бэнкси.

Источник: Маркушин в Telegram

Прямая речь Маркушина: "Всемирно известный английский художник Бэнкси и руководитель регионального филиала Юго-Западной железной дороги Андрей Букин стали почетными гражданами Ирпеня. Такое решение приняли на сессии Ирпенского городского совета".

Детали: Мэр напомнил, что на одном из разрушенных оккупантами домов в Ирпене Бэнкси оставил граффити, привлекая внимание мира к разрушениям в городе в результате агрессии и "увековечив своим творчеством историю борьбы Ирпеня и идею его возрождения".

Сообщается, что Андрей Букин, который тоже стал почетным гражданином города, лично координировал помощь в эвакуации по железной дороге жителей Ирпеня.

Что предшествовало: В ноябре 2022-го на Киевщине побывал всемирно известный уличный художник Бэнкси (Banksy). Он оставил на руинах Горенки, Ирпеня, Бородянки, Гостомеля и в центре Киева 7 граффити.

Узнать больше: Оставить как есть или передать в музей: что делать с произведениями Бэнкси на Киевщине?